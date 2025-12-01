En ce moment Gabriela KATSEYE
Rouen. Au Zénith, le Forum Femmes & Challenges met à l'honneur l'entrepreneuriat au féminin

Economie. Le Forum Femme & Challenges, organisé par le réseau du même nom, se tient jeudi 4 décembre 2025 au Zénith de Rouen. L'occasion de mettre en valeur la place des femmes dans l'entreprise et de susciter des vocations par des parcours professionnels inspirants.

Publié le 01/12/2025 à 16h54 - Par Pierre Durand-Gratian
Le Forum Femmes & Challenges permet chaque année de faire la promotion de l'entrepreneuriat au féminin et de la mixité en entreprise. - Anne Soullez

"Le rôle modèle est aujourd'hui très important. On a besoin d'une référence pour se dépasser", lance Audrey Regnier, la présidente du Réseau Femmes & Challenges, qui organise le Forum du même nom, jeudi 4 décembre au Zénith de Rouen. Elle qui est aussi la dirigeante de l'entreprise Bohin France dans l'Orne, tient à cet exemple. "Avec Femmes & Challenges, on met en avant des femmes pour en inspirer d'autres, leur montrer que c'est possible, que l'on peut oser", insiste la dirigeante.

Des modèles donc qui visent à montrer que les femmes ont toute leur place dans l'entreprise, y compris dans les rôles de dirigeantes ou les postes à responsabilités, dans lesquels elles sont encore sous-représentées. "Il faut qu'elles osent casser les plafonds de verre, prendre des initiatives, qu'elles soient reconnues et qu'elles soient spontanément citées quand on demande 'quel est ton chef d'entreprise inspirant'."

Audrey Regnier est la présidente du Réseau Femmes & Challenges.Audrey Regnier est la présidente du Réseau Femmes & Challenges. - Josephine Neuville

Un forum pour inspirer

Le Forum Femmes & Challenge est complètement dédié à la cause. "Vous avez sur scène un défilé de personnalités qui ont toutes des choses à partager sur leur parcours", détaille Audrey Regnier. Parmi les invitées, Maïtena Biraben, et Alexandra Crucq, fondatrice du média Mesdames, Lucie Retail, amputée des quatre membres qui vient expliquer comment elle a surmonté cette épreuve, des femmes politiques, comme Sophie Gaugain ou Dominique Carlac'h, ainsi que des cheffes d'entreprises, qui viendront présenter leur parcours.

Egalement au programme, des tables rondes ou un village pour développer son réseau. "En fait, quand vous venez au forum, vous passez la journée dans une bulle pour profiter de l'énergie, de rencontres, d'inspirations… C'est quelque chose qui relève de l'expérience", indique la présidente.

Pratique. De 30 à 80€. forumfemmesetchallenges.fr.

Galerie photos
