Péages. Normandie : les nouveaux tarifs d'autoroute enfin dévoilés pour 2026

Après plusieurs années marquées par des bonds de tarifs (+ 4,75% en 2023, + 3% en 2024 puis + 0,92% en 2025) l'année 2026 marque enfin un ralentissement.

Cette fois, l'augmentation moyenne annoncée est de 0,87%, un chiffre présenté comme raisonnable par les concessionnaires… même si les automobilistes n'échapperont pas à quelques centimes en plus sur les trajets du quotidien.

Quels réseaux augmentent en Normandie ? Les chiffres détaillés

D'après Le Parisien, La hausse varie selon les groupes concessionnaires qui exploitent les grands axes du territoire normand :

APRR / AREA : + 0,95%

Sanef / SAPN : + 0,85%

Vinci Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota) : + 0,82%

Ces trois gestionnaires couvrent l'essentiel des autoroutes empruntées chaque jour par les Normands, notamment sur les liaisons vers Paris, la Bretagne ou le nord de la France.

Ce que cela signifie concrètement pour un automobiliste normand

Si vous prenez l'autoroute A13 (Paris - Caen), l'A14, l'A29 ou un segment "classique" géré par SAPN/Sanef, attendez-vous à une hausse d'environ 0,85% des péages dès le 1er février 2026.

Si vous empruntez un axe géré par Vinci Autoroutes, la hausse sera moindre, environ + 0,82%.

Pour l'A28 (Rouen - Alençon via ALiS), il faudra surveiller la mise à jour des tarifs pour savoir si la hausse sera identique ou différente, mais le cadre de hausse nationale laisse penser qu'elle pourrait s'aligner autour de + 0,85%.

Ce qu'il faut garder en tête (limites et incertitudes)

Pour certaines portions comme l'A28, le concessionnaire est ALiS, pas directement SAPN/Sanef ou Vinci. Le contrat d'ALiS est distinct.

A ce jour, les communiqués de 2026 ne détaillent pas axe par axe. Donc pour un trajet précis, la hausse effective dépendra de la portion empruntée (qui correspond à quel concessionnaire).