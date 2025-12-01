En ce moment Grace kelly MIKA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Péages. Normandie : les nouveaux tarifs d'autoroute enfin dévoilés pour 2026

Economie. Les tarifs des péages évolueront légèrement en France en 2026, avec une hausse moyenne de 0,87%, largement en dessous de l'inflation. En Normandie, région traversée par près de 700km d'autoroutes, les automobilistes découvriront des variations différentes selon les réseaux. Les voici.

Publié le 01/12/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
Péages. Normandie : les nouveaux tarifs d'autoroute enfin dévoilés pour 2026
Autoroutes 2026 : une hausse limitée mais bien réelle. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Après plusieurs années marquées par des bonds de tarifs (+ 4,75% en 2023, + 3% en 2024 puis + 0,92% en 2025) l'année 2026 marque enfin un ralentissement.
Cette fois, l'augmentation moyenne annoncée est de 0,87%, un chiffre présenté comme raisonnable par les concessionnaires… même si les automobilistes n'échapperont pas à quelques centimes en plus sur les trajets du quotidien.

Quels réseaux augmentent en Normandie ? Les chiffres détaillés

D'après Le Parisien, La hausse varie selon les groupes concessionnaires qui exploitent les grands axes du territoire normand :

APRR / AREA : + 0,95%

Sanef / SAPN : + 0,85%

Vinci Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota) : + 0,82%

Ces trois gestionnaires couvrent l'essentiel des autoroutes empruntées chaque jour par les Normands, notamment sur les liaisons vers Paris, la Bretagne ou le nord de la France.

Ce que cela signifie concrètement pour un automobiliste normand

Si vous prenez l'autoroute A13 (Paris - Caen), l'A14, l'A29 ou un segment "classique" géré par SAPN/Sanef, attendez-vous à une hausse d'environ 0,85% des péages dès le 1er février 2026.

Si vous empruntez un axe géré par Vinci Autoroutes, la hausse sera moindre, environ + 0,82%.

Pour l'A28 (Rouen - Alençon via ALiS), il faudra surveiller la mise à jour des tarifs pour savoir si la hausse sera identique ou différente, mais le cadre de hausse nationale laisse penser qu'elle pourrait s'aligner autour de + 0,85%.

Ce qu'il faut garder en tête (limites et incertitudes)

Pour certaines portions comme l'A28, le concessionnaire est ALiS, pas directement SAPN/Sanef ou Vinci. Le contrat d'ALiS est distinct.

A ce jour, les communiqués de 2026 ne détaillent pas axe par axe. Donc pour un trajet précis, la hausse effective dépendra de la portion empruntée (qui correspond à quel concessionnaire).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Péages. Normandie : les nouveaux tarifs d'autoroute enfin dévoilés pour 2026
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple