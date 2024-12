Eure. Péage en flux libre sur l'A13 : ce qu'en pensent les automobilistes

C'est maintenant chose faite. Depuis ce mardi 10 décembre, l'autoroute A13 est passée en flux libre, un dispositif qui permet notamment d'éviter les bouchons. C'était aussi le cas sur l'A14 depuis le mois de juin. Sur ces autoroutes, il n'y a plus d'arrêts aux barrières pour payer. "Il faudra régler votre péage dans les 72 heures après votre passage", indique la SANEF, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France. Pour ce faire, plusieurs solutions de paiement ont été pensées : le badge télépéage, payer sur sanef.com ou chez un des buralistes du réseau agréé Nirio. Face à cette nouveauté sur l'A13, les avis des automobilistes, rencontrés sur l'aire de Bosgouet Nord dans l'Eure, sont mitigés.

"Je suis dubitatif"

"Je suis dubitatif. Je trouve que c'est une contrainte pour l'automobiliste, par contre, il y a un gain de temps au péage", confie Philippe Has, automobiliste sur l'A13. "C'est contraignant de payer après coup et de s'en rappeler", ajoute-t-il. Raphaël Bakouche, un autre automobiliste, perçoit lui aussi un côté positif. "J'ai testé plusieurs fois le flux libre sur l'A14. C'est pas mal, c'est un gain de temps, mais il vaut mieux avoir un badge. J'ai plusieurs copains qui se sont pris des amendes parce qu'ils ont oublié de payer dans les 72 heures", relate-t-il. Olivier Labarre, un autre conducteur, se pose aussi des questions. "Je crains qu'il n'y ait pas mal de monde qui oublie et qui ne paie pas. C'est mon inquiétude. Moi j'ai un badge, mais le problème c'est qu'il n'est pas accroché donc il faut que je vérifie s'il a marché", complète Olivier Labarre, qui venait de passer la barrière de péage.

Malgré l'installation de panneaux explicatifs sur les autoroutes notamment, les avis restent pour l'heure mitigés sur le flux libre.

