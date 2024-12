Fin des barrières aux péages. L'A79 est passée en flux libre bien avant l'A13 en Normandie : qu'en pensent les usagers ?

Le concept semble simple : plus de barrières, plus de files d'attente. Les portiques à reconnaissance de plaques remplacent les anciens péages et les automobilistes doivent payer leur passage en ligne ou dans un point de vente agréé. Mais en réalité, les choses sont (parfois) plus compliquées.

Sur l'A79, qui a inauguré ce système en novembre 2022, les automobilistes n'ont pas tous adhéré. Pourtant, le modèle est présenté comme "écologique et pratique", mais “le manque de pédagogie” (selon certains usagers sur X, anciennement Twitter) de la société concessionnaire, l'absence de signalisation claire et les complications pour régler les péages en dehors des systèmes de télépéage ont fait grincer des dents. Mais pas de projections dramatiques : en Normandie, ce n'est pas le même concessionnaire !

Les amendes s'empilent, les automobilistes râlent

Sur l'A79, en un an, ce sont 180 000 impayés qui ont été enregistrés. Sur cette autoroute, ceux qui oublient de payer sous 72h risquent une première amende de 10 euros. Un oubli de plus et voilà qu'elle grimpe à 90 euros. Et si le retard dépasse les 60 jours, c'est 375 euros que l'automobiliste devra régler. Imaginez 180 000 impayés à 10 euros, soit 1,8 million d'euros de recettes manquantes. Et si ces retards s'étendent à 30 jours, la facture grimpe à plus de 16 millions d'euros !

Cependant encore une fois : pas d'inquiétudes. Pendant un an, les automobilistes "dans la lune" recevaient des courriers pédagogiques leur expliquant leur erreur, avec une largesse quant au paiement de la somme, et une exemption d'amende dans un premier temps. L'idée n'est vraiment pas de vous piéger !

Les critiques : "Fliqués" et mal informés

Le cœur du problème, pour beaucoup, c'est ce sentiment d'être constamment "fliqué" (comme on peut le lire sur X). Chaque trajet est désormais enregistré. Cette observation numérique a du mal à passer, notamment pour les plus réfractaires aux nouvelles technologies ou ceux qui ne sont pas à l'aise avec les paiements en ligne.

Sur les réseaux sociaux, les plaintes ne cessent d'affluer : des usagers se plaignent de ne pas avoir reçu assez d'informations sur ce nouveau fonctionnement. Il faut dire qu'il n'est pas toujours facile de lire le panneau informatif lorsqu'on roule à 130km/h. Et d'autres n'hésitent pas à parler de "liberté perdue" tant l'impression d'être observé et contrôlé est forte.

Mais il y a des assurances rassurantes…

Mais la panique n'a pas lieu d'être (normalement). Il ne faut pas oublier qu'une (large) majorité d'automobilistes réussissent à s'acquitter de leur péage sans encombre. La société concessionnaire, dans un souci de transparence, assure que les informations collectées sont minimales : seule la plaque d'immatriculation, l'heure et le lieu de passage sont enregistrés pour faciliter le paiement. Et selon les assurances du ministère de l'Ecologie, les données sont ensuite supprimées après la période nécessaire, en conformité avec le RGPD.

De plus, des solutions ont été mises en place pour ceux qui peinent à s'adapter : 6 000 points de vente agréés en France, un centre d'aide dédié et un accompagnement dans les maisons France Services.