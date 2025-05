[Photos]. "Tout un écosystème" : comment fonctionne l'autoroute A88 entre Falaise et Sées ?

Vous êtes-vous déjà demandé comment fonctionnait une autoroute ? Au centre d'exploitation de l'A88 Alicorne, à Ecouché-les-Vallées, une trentaine de personnes se relaient jour et nuit pour assurer votre sécurité. "Il y a tout un écosystème avec lequel on travaille au quotidien, explique Arnaud de Froissard, président de la société Alicorne (autoroute de liaison entre le Calvados et l'Orne). On a beaucoup de partenaires comme la gendarmerie, les pompiers, les dépanneurs… Nous, on collabore avec Routalis, qui exploite l'autoroute", poursuit-il.

Chaque jour, gendarmes, pompiers, patrouilleurs et agents de maintenance travaillent ensemble pour assurer la sécurité des usagers de l'A88. - Tendance Ouest

Sur tous les fronts

L'exploitation de l'A88 est assurée par "trois grands métiers, confie Arnaud de Froissard. On a d'abord les patrouilleurs, qui circulent en fourgon sur le tracé autoroutier pour détecter un incident ou un objet sur la chaussée. On a aussi des agents de maintenance et un opérateur au PC, qui recueille toutes les informations qui remontent, que ce soit des images de vidéo-surveillance, des stations météo ou des appels d'usagers depuis les bornes orange", détaille le directeur d'Alicorne.

Les patrouilleurs sillonnent le tracé de l'A88 à bord d'un fourgon comme celui-ci. - Tendance Ouest

Installé dans un centre de contrôle, l'opérateur PC a des yeux partout. "Cette salle, ce sont nos yeux et nos oreilles. Une personne y est en permanence, 24h/24 et 7j/7. L'opérateur peut ainsi conseiller et guider une personne bloquée à un péage, déclencher une intervention de maintenance ou encore faire intervenir les forces de l'ordre et les pompiers en cas d'accident", explique Arnaud de Froissard.

Le centre de contrôle de l'autoroute A88 recueille toutes les informations via plusieurs équipements. - Tendance Ouest

Et en cas d'accident ?

Lorsqu'un usager subit un accident ou une simple panne, un appel depuis les bornes S.O.S. situées le long du tracé autoroutier permet d'alerter le centre de contrôle. "Le client peut aussi appeler le 112 avec son téléphone personnel, précise la directrice de Routalis, Julie Dringot. La première action, pour nous, est d'envoyer le patrouilleur pour apporter une protection à l'usager. Une fois sur place, le patrouilleur peut décrire plus amplement ce qu'il se passe au centre de contrôle", poursuit-elle.

Pour intervenir en toute sécurité, le patrouilleur reçoit en amont la position exacte de l'usager en difficulté. "Cela lui permet de prendre plusieurs mesures avant son arrivée sur les lieux. Il va actionner ses flèches lumineuses, ralentir au bon moment et respecter une certaine distance de sécurité avec l'événement en question. Nos agents sont formés pour agir en toute sécurité, les automobilistes doivent ralentir mais il ne faut surtout pas s'arrêter", conclut Julie Dringot.

Les pompiers, ici en exercice de désincarcération, peuvent être alertés d'un accident grâce à l'opérateur. - Tendance Ouest

Des camions de balisage peuvent être dépêchés sur les lieux d'un évènement pour renforcer la sécurité des usagers. - Tendance Ouest

En cas de neige sur le tracé, le centre d'exploitation peut mobiliser une déneigeuse pour permettre aux usagers de circuler dans de meilleures conditions. - Tendance Ouest

En fonction de l'événement, des véhicules plus imposants ainsi que les secours peuvent être dépêchés sur place.