Normandie. Pourquoi 200 personnes sont-elles mobilisées sur l'A13 cette nuit ?

Imaginez une chorégraphie millimétrée : machines à peinture, balayeuses, et 200 agents de la Sanef qui se succèdent pour démonter les barrières et installer la nouvelle signalisation. Une mobilisation qui s'étend sur deux nuits. La première, du lundi 9 au mardi 10 décembre, efface les péages entre Poissy et Caen. La suivante, entre Rouen et Caen, parachève la métamorphose le lendemain.

Une coordination sous haute tension

Pour superviser cette opération à grande échelle, un poste de commandement installé à Rouen centralise les opérations. Signalisation renforcée, itinéraires de déviation, et communication avec les conducteurs : tout est orchestré pour que la transition s'opère sans heurt.

200 personnes pour quoi faire ? Parce que transformer l'A13, c'est bien plus que démonter des barrières. C'est mettre en mouvement un nouveau modèle de mobilité, sans interrompre la route des milliers d'usagers qui y circulent chaque jour. Une prouesse à observer… si vous passez par là cette nuit.