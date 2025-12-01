En ce moment Stay (If You Wanna Dance) Myles SMITH
Rouen. A cause d'un défaut sur la fourche, des Lovélo location longue durée doivent être rappelés

Mobilité. Lovélo, pour son service de location longue durée à Rouen, a annoncé lundi 1er décembre le rappel à titre préventif des modèles Addbike de son parc, en raison d'un potentiel défaut sur les fourches avant.

Publié le 01/12/2025 à 15h28 - Par Pierre Durand-Gratian
Le problème a été constaté sur les vélos de modèle Addbike.

Aucun accident n'a été constaté, insiste bien Transdev Rouen. L'exploitant du réseau Lovélo location longue durée annonce malgré tout, dans un communiqué lundi 1er décembre, le rappel préventif de certains vélos de son parc du modèle Addbike, un vélo-cargo.

"Cette décision fait suite à une information transmise par le constructeur, signalant une fragilité potentielle au niveau de la fourche avant", est-il précisé. Lovélo applique donc le principe de précaution et assure que "la sécurité des usagers demeure une priorité absolue". Les usagers sont invités à ne plus utiliser leur vélo et à les restituer.

Le remplacement complet des fourches des vélos rappelés doit prendre environ six mois. En attendant, Lovélo assure accompagner "individuellement chaque usager afin de leur proposer une solution adaptée durant cette période d'utilisation".

