Rouen. Plus de 410 000 locations et un million de kilomètres parcourus, le service Lovélo rencontre un franc succès

Les Rouennais semblent l'avoir adopté. Le service de location Lovélo, mis en place depuis un an et demi en remplacement de l'ancien Cyclic, fait état de très bons résultats cette année. Selon la Métropole de Rouen, "les 677 vélos de la flotte en circulation cumulent aujourd'hui un million de kilomètres aux compteurs", sur les 16 premiers mois du dispositif. 410 951 locations ont été ainsi effectuées entre le 1er janvier et le 26 novembre. "A titre de comparaison, le service Cy'Clic qui proposait une location libre-service de vélos avant l'arrivée de Lovélo totalisait 121 381 locations en un an (année 2022)", précise la collectivité.

Il faut dire que le service de location de vélo s'est fortement étoffé, passant de 29 stations Cyclic avant 2023 à près de 120 stations Lovélo aujourd'hui. Le nombre de vélos à disposition a également explosé, passant de 118 avec Cyclic à 677 avec Lovélo. Toujours selon la Métropole, les trajets les plus privilégiés restent ceux effectués sur la rive droite de Rouen (Gare vers la fac de Droit, place du Lieutenant Aubert vers le CHU, place du Vieux Marché Nord vers Saint-Marc Sud et Gare de Rouen vers Saint-Marc Sud).