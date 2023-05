Rouen. Lovélo libre-service remplace Cy'Clic et s'étend dans la Métropole

La Métropole de Rouen l'a annoncée en 2022, un nouveau dispositif de vélos accessibles en libre-service va remplacer les vélos Cy'Clic à Rouen. Il s'appelle Lovélo libre-service et sera opérationnel cet été.

Des vélos en libre-service installés dans plusieurs communes

Si les vélos Cy'Clic étaient uniquement disponibles dans le centre-ville de Rouen, les deux-roues de Lovélo libre-service seront, eux, accessibles à d'autres communes de la Métropole dès septembre. Au total, près de 1 000 vélos seront en location courte durée dans le courant de l'année 2024. Dès juillet, 60 stations Lovélo seront accessibles à Rouen, puis 11 au Petit-Quevilly et 17 à Sotteville-lès-Rouen dès septembre.

De nouveaux vélos mécaniques connectés

"Nous avons souhaité mettre en place une solution simple et efficace, connectée, pour que les mobilités douces deviennent aussi pratiques que systématiques. Simple et économique : les deux conditions essentielles pour encourager à préserver la santé, le climat et le pouvoir d'achat", affirme la Métropole. Lovélo libre-service inclura des vélos mécaniques équipés de cadenas connectés pour permettre de louer son vélo en quelques clics, directement depuis un smartphone. La tarification de ce nouveau service sera soumise au vote lors du conseil métropolitain du lundi 22 mai.

Plus d'information sur le site internet de la Métropole de Rouen.