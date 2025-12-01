Bagnoles-de-l'Orne. Booder, Viktor Vincent… La programmation de la prochaine édition des Andain'Ries est connue !

C'est un festival devenu incontournable en Normandie. A Bagnoles-de-l'Orne, le festival des Andain'Ries revient pour une 26e édition, du 4 au 18 avril 2026. Des têtes d'affiche prestigieuses et des talents émergents se partageront la scène.

Booder en spectacle le 7 avril

Les festivités commenceront le 4 avril avec le spectacle de Sten et Chardon intitulé Les dossiers secrets de la SACEM. Parmi les têtes d'affiche, l'humoriste Booder se produira le 7 avril. Le mentaliste Viktor Vincent montera quant à lui sur scène le 15 avril pour présenter son spectacle Fantastik.

Le concours des Grands talents de demain se tiendra le 16 avril, avec sur scène des artistes émergents comme Léa Crevon et Eliott Doyle.

Pratique. Toute la programmation sur lesandainries.fr/billetterie/