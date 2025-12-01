En ce moment Grace kelly MIKA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Bagnoles-de-l'Orne. Booder, Viktor Vincent… La programmation de la prochaine édition des Andain'Ries est connue !

Loisir. Le festival d'humour des Andain'Ries, désormais incontournable en Normandie, revient pour une 26e édition, du 4 au 18 avril 2026. La programmation est connue depuis lundi 1er décembre.

Publié le 01/12/2025 à 18h22 - Par Martin Patry
Bagnoles-de-l'Orne. Booder, Viktor Vincent… La programmation de la prochaine édition des Andain'Ries est connue !
Le festival des Andain'Ries revient en 2026 ! - Festival des Andain'Ries

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

C'est un festival devenu incontournable en Normandie. A Bagnoles-de-l'Orne, le festival des Andain'Ries revient pour une 26e édition, du 4 au 18 avril 2026. Des têtes d'affiche prestigieuses et des talents émergents se partageront la scène.

Booder en spectacle le 7 avril

Les festivités commenceront le 4 avril avec le spectacle de Sten et Chardon intitulé Les dossiers secrets de la SACEM. Parmi les têtes d'affiche, l'humoriste Booder se produira le 7 avril. Le mentaliste Viktor Vincent montera quant à lui sur scène le 15 avril pour présenter son spectacle Fantastik.

Le concours des Grands talents de demain se tiendra le 16 avril, avec sur scène des artistes émergents comme Léa Crevon et Eliott Doyle.

Pratique. Toute la programmation sur lesandainries.fr/billetterie/

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Vente maison de village sud de la France
Vente maison de village sud de la France Roquecourbe-Minervois (11700) 118 000€ Découvrir
Entrepôt
Entrepôt Lapouyade (33620) 0€ Découvrir
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt
Belfort (90) - Appartement BBC 2 pièces - Secteur parc à Ballon - 46,49m² - Balcon - Place parking privative - Dressing dans chambre - Cuisine Schmidt Belfort (90000) 140 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Chauffe-eau thermodynamique
Chauffe-eau thermodynamique Coutras (33230) 1 000€ Découvrir
Casque hs pour pièces
Casque hs pour pièces Talence (33400) 10€ Découvrir
Pelle & Balayette 2 en 1
Pelle & Balayette 2 en 1 Talence (33400) 6€ Découvrir
Veste de costume homme
Veste de costume homme Talence (33400) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Bagnoles-de-l'Orne. Booder, Viktor Vincent… La programmation de la prochaine édition des Andain'Ries est connue !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple