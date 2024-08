Bagnoles-de-l'Orne. Le festival 61 degrés prêt pour sa seconde édition

C'est l'une des dernières parenthèses musicales de l'été avant la rentrée dans l'Orne. Le tout jeune festival 61 degrés à Bagnoles-de-l'Orne organise samedi 24 août sa 2e édition, après une première réussie en 2023.

Au cœur du verger de la ferme cidricole Bagnoles de Pom, 11 artistes vont s'enchaîner sur scène de 19h à 4h du matin. Pop rock, reggaeton, rap, punk, musique électro… Il y en a pour tous les goûts. L'après-midi s'annonce tout aussi festif avec, dès 14h, un village artistique, une friperie, des stands autour des produits du terroir ou encore une aire de jeux installés sous les pommiers. "Des tournois vont être organisés avec des lots à la clé", annonce Arthur Trépin, le chargé de production du festival.

Qui sont les organisateurs ?

L'association Simple Square est à l'origine de ce festival créé en 2023. Simple Square, c'est au départ un duo d'artistes normands qui avait besoin d'une structure pour faire des représentations. Désormais, l'association organisatrice compte 10 membres, tous des amis d'enfance.

"Notre volonté c'était depuis longtemps de créer un événement public de ce type. Le festival 61 degrés résulte d'une envie de mettre en avant les produits et les artistes du territoire", explique Arthur Trépin. "L'année dernière, ça s'est très bien passé. On attendait 250 festivaliers et on a vendu toutes nos places. Là, on n'est pas loin des 400 places visées", se réjouit-il.

Pratique. Gratuit de 14h à 18h. Pour les concerts, billetterie sur 61degres-festival.fr. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.