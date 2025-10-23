Ravenoville. Tempête Benjamin : un conducteur se blesse en voulant éviter un arbre sur la route

Un fourgon a terminé sa course dans un fossé en voulant éviter un arbre couché sur la route, conséquence de la tempête Benjamin. L'accident s'est produit vers 7h ce jeudi 23 octobre à Ravenoville, près de Sainte-Mère-Eglise.

Piégé dans l'habitacle

Le conducteur, âgé de 40 ans, s'est retrouvé piégé dans l'habitacle. Il a pu être dégagé par les secours. Blessé, il a été médicalisé sur place puis évacué vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin. 10 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cet accident de la route.