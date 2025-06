Saint-Lô. Cyclomoteur contre voiture : deux blessés graves

Jeudi 19 juin, aux alentours de la fin de matinée, une collision entre un cyclomoteur et une voiture s'est produite avenue des Cerisiers, à Saint-Lô (Manche).

Sur le deux-roues motorisé, deux hommes – âgés de 24 et 51 ans – ont été grièvement blessés. Le plus âgé a été évacué en urgence vers le CHU de Caen, tandis que le plus jeune a été transporté vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô.

Les cinq occupants de la voiture impliquée sont quant à eux sortis indemnes de l'accident.

Neuf sapeurs-pompiers ainsi qu'une équipe du Samu ont été mobilisés pour secourir les victimes sur les lieux.