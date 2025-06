Cotentin. Quatre blessés dans un choc frontal entre deux voitures

Un violent choc frontal entre deux voitures s'est produit lundi 9 juin vers 17h30 à Saint-Germain-le-Gaillard près des Pieux, dans le Cotentin.

18 sapeurs-pompiers sur place

Cinq personnes sont impliquées dont quatre ont été légèrement blessées. Deux jeunes femmes de 17 et 18 ans et un homme de 21 ans ont été transportés vers le centre hospitalier de Cherbourg-en-Cotentin et un homme âgé de 23 ans a été évacué vers le centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô. 18 sapeurs-pompiers et une équipe du Samu ont été engagés sur cet accident de la route.