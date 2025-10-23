Calvados. Il est désormais possible d'acheter des recommandés et d'envoyer des colis dans cette ferme

Face au manque de services dans certaines communes rurales, La Poste a lancé une initiative originale : installer ses points de vente directement dans les fermes. Les agriculteurs volontaires deviennent ainsi relais postaux, proposant les services essentiels du quotidien.

A Saint-Vaast-sur-Seulles dans le Calvados, Clémentine Mouchel, gérante de la ferme de la Moissonnière, s'est lancée dans l'aventure début septembre. Désormais, sa ferme fait office de véritable "point Poste" : "Les gens peuvent faire quasiment tout ce qu'ils font dans une vraie Poste, à part le coin bancaire." Achats de timbres, d'enveloppes, envoyer ou recevoir des colis ou même des recommandés. La ferme est également point relais, et elle est référencée sur les sites partenaires de La Poste, comme Colissimo.

Un rythme à prendre

Mais si le concept séduit sur le papier, la gérante reconnaît que le service peine encore à décoller : "Le problème ce n'est pas forcément la charge de travail, mais cela nous oblige à rester sur des horaires fixes à la ferme, ce qui n'est pas évident avec les différents rendez-vous extérieurs qu'impose mon métier."

L'avantage se trouve du côté du point relais, qui apporte un complément de salaire fixe à l'agricultrice. Pour le moment, le service postal n'a pas encore trouvé son public.