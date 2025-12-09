En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Miss Rayonnante, nouveau concours pour mettre la beauté intérieure en avant

Société. Un nouveau venu dans l'univers des concours de Miss : Miss Rayonnante, pour mettre en avant la beauté intérieure. La finale normande est prévue le 24 janvier dans l'Eure. Elles seront neuf candidates dont Annabelle Ouf, de Lintot, dans le Pays de Caux.

Publié le 09/12/2025 à 15h08 - Par Gilles Anthoine
Normandie. Miss Rayonnante, nouveau concours pour mettre la beauté intérieure en avant
Les candidates normandes du concours Miss Rayonnante s'affronteront le 24 janvier au Manoir Néo-Normand dans l'Eure. - FASTROAD

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un nouveau venu dans les concours de Miss, Miss Rayonnante. Le comité a été créé par la Savoyarde Zoé Rameau, Miss Pretty Auvergne-Rhône-Alpes 2023. Elle a voulu mettre en place un concours basé sur la beauté intérieure. Dans Miss Rayonnante, les candidates ne sont pas jugées sur leur physique mais sur leur personnalité.

Neuf candidates normandes

En Normandie, l'élection est prévue pour le 24 janvier prochain. La cérémonie se déroulera au manoir Néo-Normand à Saint-Samson-la-Roque (Eure). Elles seront neuf candidates venues de Caen, Le Havre, Lintot ; Allouville-Bellefosse ou encore Rouen. La finale nationale sera, elle, organisée à la fin de l'année 2026.

Annabelle Ouf - candidate Miss Rayonnante

Parmi les candidates, Annabelle Ouf, de Lintot. Cette magasinière de 34 ans vit en couple avec ses deux enfants. Ce sera son premier concours. "Je l'ai découvert sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas. J'aime l'idée de mettre en avant sa personnalité." Ce sera également l'occasion pour la jeune femme de mettre en avant l'association dont elle fait partie, "Rêve des héros".

Annabelle Ouf de Lintot se présente au concours de Miss Rayonnante.Annabelle Ouf de Lintot se présente au concours de Miss Rayonnante. - FASTROAD

Galerie photos
Annabelle Ouf de Lintot se présente au concours de Miss Rayonnante. - FASTROAD

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Miss Rayonnante, nouveau concours pour mettre la beauté intérieure en avant
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple