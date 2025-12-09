Normandie. Miss Rayonnante, nouveau concours pour mettre la beauté intérieure en avant

Un nouveau venu dans les concours de Miss, Miss Rayonnante. Le comité a été créé par la Savoyarde Zoé Rameau, Miss Pretty Auvergne-Rhône-Alpes 2023. Elle a voulu mettre en place un concours basé sur la beauté intérieure. Dans Miss Rayonnante, les candidates ne sont pas jugées sur leur physique mais sur leur personnalité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 👑 Miss Rayonnante Normandie 👑 (@missrayonnantenormandie)

Neuf candidates normandes

En Normandie, l'élection est prévue pour le 24 janvier prochain. La cérémonie se déroulera au manoir Néo-Normand à Saint-Samson-la-Roque (Eure). Elles seront neuf candidates venues de Caen, Le Havre, Lintot ; Allouville-Bellefosse ou encore Rouen. La finale nationale sera, elle, organisée à la fin de l'année 2026.

Annabelle Ouf - candidate Miss Rayonnante Impossible de lire le son.

Parmi les candidates, Annabelle Ouf, de Lintot. Cette magasinière de 34 ans vit en couple avec ses deux enfants. Ce sera son premier concours. "Je l'ai découvert sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas. J'aime l'idée de mettre en avant sa personnalité." Ce sera également l'occasion pour la jeune femme de mettre en avant l'association dont elle fait partie, "Rêve des héros".

Annabelle Ouf de Lintot se présente au concours de Miss Rayonnante. - FASTROAD