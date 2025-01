Le Havre. Sarah Sanson, Miss Small Beauty Normandie

Sarah Sanson représentera la Normandie lors de la finale de Miss Small Beauty, le 22 février à Ligueil entre Tours et Poitiers. Cette Havraise de 18 ans vient d'entamer des études dans le tourisme. En septembre dernier, elle a été élue Miss Small Beauty Normandie à Jumièges.

Le concours s'adresse aux femmes âgées entre 18 et 30 ans et mesurant moins de 1m70. "Notre but principal est de prouver que les femmes dites petites peuvent être tout aussi élégantes malgré ce que nous montrent les codes de la mode", explique Solène Bertin, présidente du comité.

Un engagement pour une cause

Sarah Sanson a été séduite par ce concours qui ne repose pas que sur le physique. "C'est un concours basé aussi sur la personnalité avec le prix de la sympathie, et sur la créativité puisque c'est nous qui choisissons nos vêtements lors de l'élection." Les Miss doivent aussi s'engager pour une cause. Notre Havraise a choisi de soutenir le centre de sauvegarde La Dame Blanche (Calvados) qui vient en aide aux animaux sauvages.

Sarah Sanson, Miss Small Beauty Normandie 2024

Son sacre normand lui a permis de s'affirmer. "J'ai gagné en confiance et en fierté. J'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai pu élever mes valeurs et montrer qui je suis."

Le concours se joue également en partie grâce à la popularité des candidates. Vous pouvez soutenir Sarah Sanson sur ses réseaux sociaux (sarah_msb_normandie_2024). "Plus les gens me suivront, plus j'aurai de chance de gagner. Je serais la première Normande à pouvoir devenir Miss Small Beauty."