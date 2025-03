Le Havre. La Maison Argentain, récompensée au Salon de l'agriculture, va ouvrir un traiteur 100% végétal

Il est à la fois primeur et maraîcher. Une particularité qui a sans doute permis à Sébastien Argentain de faire la différence au concours Les Talents des fruits et légumes organisé par l'interprofession des fruits et légumes frais (Interfel). Le producteur d'Octeville-sur-Mer, installé notamment aux halles centrales du Havre, a remporté le prix "Expertise et savoir-faire" dans la catégorie Commerce Primeur sur marché. C'est au Salon de l'agriculture à Paris qu'il a reçu son trophée, lundi 24 février.

Plus de 120 variétés à Octeville

"Ils sont attentifs à l'étiquetage, l'apparence du magasin, des salariés, l'ambiance, la variété des produits et leur mise en avant, éclaire le commerçant, nous, on est producteurs, ce qui est un atout, avec une traçabilité exemplaire qui n'a pas de prix."

Le primeur-maraîcher a repris le local commercial situé à gauche de sa boutique pour y créer une activité traiteur.

Sur l'exploitation familiale, où il est la quatrième génération d'agriculteurs, Sébastien Argentain cultive environ 80 variétés différentes de légumes et 45 variétés d'herbes aromatiques. "Nous organisons des repas sur la production quatre fois par an, pour que les clients puissent comprendre la façon dont on travaille. La transparence, cela me tient à cœur", poursuit Sébastien Argentain, qui emploie une quinzaine de personnes dans ses boutiques du centre-ville et de Bléville.

Le primeur revendique environ 80% de produits de saison, sur ses étals. "Il n'y a pas de stockage, ce sont des produits frais : quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. On en aura demain, ils seront coupés dans la journée ! C'était compliqué, au début, mais je pense que les gens ont compris."

Un traiteur axé légumes

Et la Maison Argentain se lance un nouveau défi pour 2025 : l'ouverture d'un traiteur 100% végétal, adossé à sa boutique des halles, une nouvelle façon de mettre en avant son métier de maraîcher. "Il n'y aura ni viande ni poisson. On va gérer le légume de la graine au plat cuisiné final", expose le patron. La future chef du magasin bénéficiera d'une cuisine ouverte pour préparer des plats à emporter. "On va cuisiner devant les gens, travailler le produit différemment, sans conservateur, de façon saine. Le consommateur n'aura plus d'excuse pour ne pas manger des légumes !"