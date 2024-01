Pointe de Caux. Légumes solidaires : des produits bio et locaux pour le Secours populaire

Permettre à tous de manger des produits bio et locaux : c'est le but des Légumes Solidaires, une opération montée par le Secours populaire du Havre et l'Inter AMAP de la Pointe de Caux. Ce collectif regroupe une quinzaine d'AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) du Havre et ses alentours qui mettent en lien producteurs et consommateurs, avec des ventes hebdomadaires de paniers de fruits et légumes.

"Nous voulions avoir une double solidarité, à la fois avec les producteurs bio et avec les bénéficiaires du Secours populaire, d'autant que les dons des grands magasins ne sont pas toujours à la hauteur en termes de qualité", détaille Hélène Richards, membre de l'Inter AMAP. L'idée est née l'été dernier, lorsque les maraîchers faisaient face à une surproduction de tomates et de courgettes, notamment. Grâce aux dons des adhérents des AMAP, le Secours populaire havrais a pu acheter ces légumes de qualité et les distribuer à ses bénéficiaires. "En quatre mois, 4 000 euros ont été récoltés et deux tonnes de légumes distribuées", poursuit Hélène Richards.

Des dons ouverts à tous

"Nous accueillons des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, rappelle Monique Marie, secrétaire du comité du Havre du Secours populaire. On dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour, mais leur budget ne le permet pas. Voir arriver des produits frais, c'est très important pour elles." Une solidarité d'autant plus capitale que l'association voit arriver "de plus en plus de monde" en cette période de forte inflation.

Pour les maraîchers, comme Clément Lechartier de Gonneville-la-Mallet, cette opération offre un nouveau débouché. Il y voit aussi un intérêt pour l'avenir : "Cela nous a aussi permis de travailler ensemble, à cinq producteurs différents. C'est important car cela montre que, quand on s'organise, on peut répondre à des demandes collectives", comme celles, par exemple, des collectivités locales.

L'opération se poursuit en 2024. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent aux AMAP pour y participer. Il suffit d'adresser un don par chèque à l'ordre du Secours populaire du Havre et de préciser au dos "Légumes Solidaires". Ces dons ouvrent droit à une réduction d'impôts.