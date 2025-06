Seine-Maritime. "Ça arrive au pire moment" : après la grêle, l'heure au bilan des dégâts chez les agriculteurs

"Il y a des trous partout, regardez… C'est déchiqueté, invendable, tout est foutu !" Courgettes, salades, rhubarbes, oignons, fèves, radis… Pas besoin de s'enfoncer bien loin dans les champs pour constater les dégâts chez Sébastien Argentain. Comme tous ses collègues du secteur, ce maraîcher installé à Octeville-sur-Mer, sur la pointe de Caux, a subi de lourdes pertes après les orages du vendredi 13 juin. "Des grêlons de 3cm, je n'avais jamais vu ça !" déplore l'agriculteur, dont le père avait lui aussi subi les foudres de la grêle il y a plus de quarante ans, en 1982.

Les trésoreries au plus bas

Selon les cultures, le maraîcher évalue à peine 10 ou 15% la marchandise qui pourra être sauvée, voire pire. "On avait presque neuf semaines de salades de plantées… On ne devrait pas en récupérer avant la mi-août, poursuit Sébastien Argentain. C'est le pire moment. Les trésoreries des exploitations sont au plus bas à cette période, avant que la marchandise ne commence à nous rapporter de l'argent. Mais là, il n'y a plus rien !" redoute le maraîcher.

Les salades commencent à pourrir. - Célia Caradec

Si certains légumes sous serre ont résisté, il faudra aussi renouveler les bâches, fragilisées par les impacts, avant l'hiver. "Toute la ceinture verte du Havre est touchée. Economiquement, ça va être compliqué pour beaucoup", redoute Sébastien Argentain qui espère une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes impactées.

L'orage a balayé les cibots et les herbes aromatiques. - Célia Caradec

Une cinquantaine d'exploitations touchées

Selon la Chambre d'agriculture de Normandie, les dégâts des orages se sont concentrés sur toute la bande côtière du pays de Caux, sur une cinquantaine d'exploitations, de Montivilliers à Saint-Jouin-Bruneval. Elus et techniciens sont dépêchés sur le terrain pour évaluer les dégâts, qui concernent les maraîchers, mais aussi les grandes cultures (lin, blé, betteraves). Les agriculteurs concernés sont invités à se signaler.