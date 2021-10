Cet épisode météorologique a débuté vers 20H30 dans la région du Havre, avant de se déplacer dans la nuit aux campagnes du Pays de Caux où des arbres ont été arrachés, puis à la ville de Dieppe.



Dans cette localité, un torrent s'est formé qui a dévalé la rue principale, emportant les poubelles et du mobilier urbain. Les pompiers et les agents municipaux ont travaillé une partie de la nuit pour pomper l'eau et aider les habitants et les commerçants.