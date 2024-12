Écrainville. Alexandra Labarre représenta la Normandie à Miss Curvy France

Alexandra Labarre est devenue Miss Curvy Normandie le 2 novembre lors de l'élection régionale à Saint-Fromond (Manche). Le concours met en avant les femmes fortes, sans complexe. La Seinomarine de 37 ans est montée sur la plus haute marche du podium devançant sa première dauphine Charlotte Machetel (Suisse Normande) et sa deuxième dauphine Maéva Lehodey (Alençon).

Pour Alexandra Labarre, habitante d'Ecrainville et formatrice en ligne, c'est son premier concours de beauté. "Je rêvais d'un concours de miss. Je me suis renseignée sur ce qui existait pour les personnes rondes comme moi. Les valeurs de confiance en soi et d'aventure humaine de Miss Curvy me correspondaient."

Ce concours a été salutaire pour notre Normande. Cela lui a permis de se surpasser. "Il y a eu 10 mois de préparation avec des séances de photothérapie pour apprécier son corps, de la sophrologie pour apprendre à se détendre et se décomplexer." Miss Curvy a été une révélation pour elle. "Ça m'a apporté de la confiance en moi, de l'amour pour ma propre personne. J'ai découvert qui j'étais. Je suis très fière de cette évolution. Ça fait du bien au moral."

Alexandra Labarre représentera donc la Normandie lors de la finale de Miss Curvy France, le 19 avril 2025 à Mézos dans les Landes. Elle tentera de succéder à la Caennaise Salomé Devisme, Miss Curvy France 2024.