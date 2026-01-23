Laval. Le maire et le député alertent la ministre de la Santé sur la "crise grave" du service psychiatrique

"Une crise grave et structurelle de l'offre de soins en psychiatrie adulte à Laval." Dans une lettre commune envoyée jeudi 22 janvier à la ministre de la Santé et au directeur de l'ARS Pays de la Loire, le maire Florian Bercault et le député Guillaume Garot ont fait part de leur "vive inquiétude" concernant ce service du centre hospitalier de Laval.

Des patients ne peuvent être admis faute de lits

Les deux élus alertent la ministre sur "des situations préoccupantes" remontées par les équipes soignantes et les organisations syndicales. Des patients nécessitant une hospitalisation psychiatrique, sur avis spécialisé, ne peuvent être admis, faute de lits et de temps médical disponibles, écrivent-ils à titre d'exemple.

Pour un bassin de population de 120 000 habitants, seuls deux praticiens exercent de manière pérenne en psychiatrie. Ils sont "3 fois moins en Mayenne que dans le reste de la France", selon le syndicat Force ouvrière, qui a planté 58 croix à Laval mardi 20 janvier, symbolisant les 58 lits supprimés. "Depuis 2022, 40 lits ont fermé sur 88", indiquent Florian Bercault et Guillaume Garot.

Une coopération avec les CHU de Rennes et Nantes, en plus de celui d'Angers ?

Le service lavallois est appuyé par des psychiatres du CHU d'Angers. Ce renfort, "bien que précieux, reste très insuffisant et ne peut constituer une réponse durable", aux yeux des élus. Face à de nouvelles fermetures de lits qu'ils n'acceptent pas, Guillaume Garot et Florian Bercault appellent à l'activation de la réserve sanitaire pour renforcer le temps médical à Laval. Ils demandent aussi "un appui renforcé de l'Etat et de l'ARS pour consolider une coopération durable avec le CHU d'Angers", voire avec ceux de Rennes et de Nantes, "s'il le faut".

La volonté est de garantir le maintien d'une psychiatrie de proximité, alors que "les données régionales les plus récentes confirment la vulnérabilité particulière de la Mayenne en matière de démographie psychiatrique".