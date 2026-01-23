En ce moment Superstar JAMELIA
Calvados. "Sale Français" : il insulte, frappe et crache au visage de gendarmes

Sécurité. Un homme de 36 ans était jugé au tribunal judiciaire de Caen jeudi 22 janvier 2026 pour outrage, rébellion et violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique. Il refuse aussi le contrôle de son alcoolémie, le 10 décembre 2025 à Langrune-sur-Mer.

Publié le 23/01/2026 à 08h38 - Par Martine Dubos
Les gendarmes sont intervenus à Langrune-sur-Mer, dans le Calvados, pour embarquer un homme menaçant et trop alcoolisé. Il était jugé au tribunal de Caen le 22 janvier. - Richard Zampa

Le 10 décembre 2025, les gendarmes sont appelés par un homme qui se plaint d'un convive chez lui, à Langrune-sur-Mer. Fortement alcoolisé, il menace les autres invités avec un couteau. Ils interviennent à 19h37 et trouvent dans une chambre un homme pratiquement nu avec juste un tee-shirt sur lui. Ils lui demandent de s'habiller. L'un des militaires actionne sa caméra-piéton.

Des propos très vulgaires

L'individu, d'origine étrangère, les injurie : "Sale Français, toi." Menaçant, il s'approche d'eux et refuse de s'habiller. Ils finissent par lui mettre ses vêtements avec difficulté et le menottent. Le délinquant continue les injures, donne des coups de pied et crache au visage des forces de l'ordre.

Il est conduit au CHU pour être examiné et dans le fourgon, il tient des propos très vulgaires envers une femme gendarme. "Je nique les Françaises et toi tu es une grosse pute française." Arrivé au centre hospitalier, il refuse de se soumettre au contrôle d'alcoolémie.

Il a refusé car il ne conduisait pas

Les gendarmes sont entendus et expliquent la situation tout au long de leur intervention. Les images de la caméra confirment totalement les délits. Lors de son audition, le prévenu se justifie. Il a refusé le test d'alcoolémie car il n'était pas au volant d'une voiture. Il nie les faits reprochés, mais finit par dire qu'il ne se souvient de rien en voyant la vidéo.

Le procès se tenait au tribunal de Caen jeudi 22 janvier. A la barre, il exprime sa colère envers le locataire qui a appelé les gendarmes. C'est pourquoi il a été injurieux envers eux. Il dit qu'il regrette son comportement. "Normalement je suis un gentil garçon. et je reconnais que j'avais beaucoup bu pendant la soirée", ajoute-t-il. Bien que marié avec une Française depuis 2023, il est en situation irrégulière et en attente d'un titre de séjour.

Prison avec sursis

La procureure s'indigne de son comportement violent et injurieux envers les forces de l'ordre. Elle demande 6 mois de prison avec sursis. L'avocate de la défense pense qu'un travail d'intérêt général est plus adapté que la prison. Elle ne sera pas entendue puisqu'après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis, interdiction de port d'arme pendant 3 ans. Il devra verser un total de 1 400€ aux gendarmes.

