Condé-en-Normandie. Elle accuse son compagnon de violences avant de se rétracter

Les faits remontent à l'été 2022. Le 4 août, une femme se présente à la gendarmerie de Condé-en-Normandie et dépose plainte contre son compagnon pour violence, en présence du fils de ce dernier, né d'une précédente union. Elle raconte qu'ils sont ensemble depuis fin 2019, avec entre-temps plusieurs séparations.

Lors de sa déposition, elle déclare avoir subi des violences en décembre 2021 et le 1er août 2022. Ce jour-là, elle téléphone pour annoncer qu'elle se rend chez sa mère. Comme l'homme s'énerve, elle revient déjeuner avec lui et son fils. Une dispute éclate, il l'attrape par le bras, la gifle et la conduit à la porte en disant "dégage chez ta mère". Elle refuse de sortir. Les deux adultes montent dans la chambre, car la femme veut récupérer le matelas qui lui appartient. Elle part chez sa mère et il jette le matelas et ses vêtements par la fenêtre.

Pas de certificat médical

Elle informe les gendarmes qu'elle avait des ecchymoses sur le visage, mais il n'y a pas de certificat médical. Un voisin interrogé ensuite dira qu'elle avait la joue un peu rouge. Le 17 août, elle revient à la gendarmerie pour retirer sa plainte, car son conjoint lui a présenté ses excuses. Et la relation reprend. Lors de son audition, le quadragénaire reconnaît l'avoir bousculée le 1er août pour qu'elle parte, mais nie la gifle. Il explique qu'ils n'ont jamais été en couple et qu'elle allait et venait entre chez lui et chez elle. Ils sont maintenant définitivement séparés.

L'affaire était jugée à Caen le 19 octobre. Dans son réquisitoire, le procureur remarque que la joue rouge est le seul élément à charge. Il demande une peine modérée avec interdiction de contact pendant un an. L'avocate de la défense plaide la relaxe. Après délibéré, elle sera entendue. Le jugement rendu le jeudi 2 novembre relaxe le prévenu.