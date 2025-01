Caen. Ivre, elle gifle, mord et crache sur des policiers

A 1h40 du matin, le 18 février 2024, une patrouille de police à Caen remarque une femme arrêtée au milieu de la route. A leur approche, la mise en cause essaie de redémarrer, mais recule vers la voiture des agents. A leur demande de couper le contact, elle les insulte avec une grande violence et commence à distribuer une série de coups de pied, et tente même un coup de poing. La police doit demander des renforts pour la maîtriser.

Elle tente de s'étrangler en cellule

La prévenue atteint finalement l'un des agents à la tête, et en mord un autre. Sentant fortement l'alcool, elle refuse de souffler dans l'éthylomètre que lui tend la police. Au commissariat, elle continue les insultes, coups de pied et coups de tête. Placée ensuite en cellule, elle tente par deux fois de s'étrangler, d'abord avec sa chemise, puis avec son pantalon. Elle gifle, mord et crache sur les agents venus l'aider.

Après dégrisement, le lendemain matin, l'inculpée reconnaît avoir bu, et ce, alors qu'elle prend des antidépresseurs. Elle reconnaît les faits, et présente ses excuses. Selon elle, les policiers se sont mal comportés avec elle, mais elle confesse avoir "fait n'importe quoi". Huit policiers au total ont été victimes de ses violences.

Reconnue coupable par le tribunal, mardi 21 janvier, la prévenue est condamnée à cinq mois de prison avec sursis.