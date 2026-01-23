En ce moment Superstar JAMELIA
Caen. Le préfet interdit la tenue du spectacle de Dieudonné samedi

Sécurité. Alors que Dieudonné donne rendez-vous à son public pour une représentation à Caen et ses alentours samedi 24 janvier, le préfet du Calvados prend un arrêté pour l'interdire.

Publié le 23/01/2026 à 08h30 - Par Lilian Fermin
Dieudonné est censé jouer son spectacle dans le Calvados samedi 24 janvier. - Wikimedia commons - Tilly

L'humoriste controversé Dieudonné est de retour en Normandie. Sur son site internet, il annonce effectuer une représentation de son spectacle Dieudonné Best Of samedi 24 janvier à Caen. S'il est possible de réserver un billet, le lieu est tenu secret. Celui-ci sera communiqué juste avant le spectacle aux intéressés, dans un rayon de 30km autour de la ville centre.

"Il y a urgence"

Mais celui-ci ne devrait pas se tenir. La préfecture du Calvados a pris un arrêté pour interdire, du vendredi 23 au lundi 26 janvier quelconque représentation du spectacle de Dieudonné. En détaillant de multiples arguments, la préfecture estime qu'il y a "urgence à interdire la représentation et la participation au spectacle".

Le préfet du Calvados évoque ainsi les "condamnations pénales, dont plusieurs définitives, pour des propos à caractère antisémite" de Dieudonné. Dans ce spectacle précis, le préfet estime que Dieudonné M'Bala M'Bala, de son vrai nom, tient des propos "outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites".

Ce cas de figure s'était déjà déroulé début novembre à Caen. Dieudonné avait ainsi reporté au lendemain son spectacle à Caen, essayant de se produire, sans succès.

