Messei. Gagnez 2 places pour assister au spectacle MA DISTINCTION

Dans ce récit, Lilian Derruau relie son vécu de « gosse de prolo » aux idées du sociologue Pierre Bourdieu. Ne se contentant pas de raconter les souvenirs de cette prime enfance, il dépeint cette France ouvrière des années 70 dans un texte où truculence et autodérision vont de pair.

Longtemps chanteur à tendance drôle sous le nom de Wally, on le retrouve ici dans un tout autre registre : le récit sociologique, mais à sa manière, celle qui suscite le rire avec une pointe de poésie et un paquet d’émotions.

Une époque d’insouciance, puis de prise de conscience d’une forme de prédestination sociale dont il est bien difficile de sortir. Toujours touchant, Wally se raconte avec humour et autodérision. Avec tendresse. Avec pudeur. Toujours un sourire au coin de l’œil.

Date : le jeudi 22 janvier à 20h30 à la salle La Varenne, Messei.

