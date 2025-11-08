Eure. Le préfet interdit la représentation du spectacle de Dieudonné prévue ce samedi dans le département

Après la préfecture de Seine-Maritime, c'est au tour de celle de l'Eure d'interdire le spectacle de l'humoriste Dieudonné M'Bala M'Bala. Initialement annoncée pour le vendredi 7 novembre dans une zone autour de Rouen, sans que la commune exacte soit précisée, la représentation a aussi été interdite sur l'ensemble du département par le préfet de l'Eure. Une annonce qui est tombée en soirée vendredi 7 novembre.

Un arrêté d'interdiction

En réaction à l'interdiction du spectacle de Dieudonné près de Rouen vendredi 7 novembre, l'organisateur a fait savoir en fin de journée qu'il reprogrammait son spectacle le samedi 8 novembre, là encore dans la région rouennaise. "Cette annonce a conduit, ce jour, le préfet de l'Eure à signer un nouvel arrêté d'interdiction de cette représentation sur l'ensemble du territoire de l'Eure, pour des motifs identiques à ceux initialement évoqués", a indiqué la préfecture de l'Eure dans un communiqué. En effet, selon elle, "les expressions et spectacles de l'auteur reprennent de façon récurrente des propos faisant l'apologie du terrorisme, ou dépréciant ou tournant en dérision les attentats commis à Paris le 13 novembre 2015".

Comme l'indique la préfecture euroise, "ces atteintes, sous couvert d'humour et à quelques jours des commémorations des dix ans de ces attaques, portent lourdement préjudice à la mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation".