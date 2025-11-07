Calvados. Le spectacle de Dieudonné interdit : la préfecture justifie une "atteinte à la dignité humaine"

Initialement annoncé sur le site dieudosphere.com, le spectacle devait se tenir samedi 8 novembre 2025 à 19h, sans précision de lieu exact. La page évoquait seulement une représentation "dans un rayon de 20km autour de Caen", une pratique habituelle de l'humoriste, qui garde secret le lieu jusqu'à la dernière minute.

Une stratégie qui permet souvent à Dieudonné de contourner les interdictions préfectorales, en s'appuyant sur des terrains privés et des annonces tardives pour échapper au contrôle des autorités.

• A lire aussi. Déjà en 2023, le spectacle de Dieudonné interdit par la préfecture du Calvados

Les raisons de l'interdiction : "propos haineux, antisémites et complotistes"

Dans son arrêté n°CAB-BRS-2025-448, le préfet du Calvados détaille les motifs de l'interdiction. Il souligne que Dieudonné M'Bala M'Bala a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des propos antisémites, incitant à la haine ou faisant l'apologie de discriminations.

Le document précise également que son dernier spectacle, d'abord intitulé "vendredi 13", contient de nombreux passages "haineux, homophobes, transphobes et conspirationnistes". Certains sketchs feraient même l'apologie du terrorisme et tournent en dérision les attentats de 2015, à quelques jours du dixième anniversaire des attaques du 13 novembre.

Pour la préfecture, ces éléments justifient une mesure "adaptée, nécessaire et proportionnée" pour prévenir tout trouble à l'ordre public.

Une vigilance renforcée dans le Calvados

Le texte rappelle que les spectacles de Dieudonné se tiennent souvent dans une grande discrétion, parfois annoncés sous un autre titre ou dans un autre lieu pour contourner les interdictions. Le préfet insiste : même sur un terrain privé, ces événements restent considérés comme des réunions publiques du fait de la vente de billets.

Le préfet du Calvados demande donc aux forces de l'ordre et aux maires d'assurer l'application stricte de cette interdiction.

Toute personne participant à l'organisation ou au maintien du spectacle s'expose à des sanctions.

Dieudonné devait aussi se produire à Rouen ce vendredi

A noter que l'humoriste controversé devait également se produire à Rouen le même week-end, dans le cadre de la même tournée "Best Of".

Il n'est pas exclu que le spectacle ait lieu malgré tout, comme cela a déjà été observé dans d'autres départements. Le flou entretenu par Dieudonné sur les lieux de ses représentations reste une marque de fabrique de son organisation parallèle.