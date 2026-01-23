En ce moment I Just Might Bruno MARS
Caen. Fermeture temporaire des urgences à l'hôpital Saint-Martin

Santé. Les urgences de l'hôpital Ramsay Saint-Martin, seront temporairement fermées ce week-end, de vendredi 23 janvier à lundi 26 janvier. 

Publié le 23/01/2026 à 10h54, mis à jour le 23/01/2026 à 11h30 - Par Elvire Alix
Caen. Fermeture temporaire des urgences à l'hôpital Saint-Martin
Les urgences de l'hopital Saint-Martin sont régulièrement fermées à cause du manque d'effectif.  - Elvire Alix

Le service des urgences de l'hôpital Ramsay Saint-Martin sera temporairement fermé du vendredi 23 janvier 2026 à 18 heures au lundi 26 janvier à 8h30, en raison d'un manque d'effectif médical.

Les suites opératoires prises en charge normalement

L'établissement indique rencontrer des difficultés dans le fonctionnement  de l'accueil des urgences, malgré les efforts déployés pour soutenir le plateau hospitalier caennais. Pendant cette période, les suites opératoires continueront d'être prises en charge normalement.

Les patients nécessitant des soins urgents sont invités à composer le 15. Le SAMU – Centre 15 assurera la régulation et orientera chaque patient vers la solution de prise en charge la plus adaptée à sa situation.

Caen. Fermeture temporaire des urgences à l'hôpital Saint-Martin
