Villedieu-les-Poêles. Accident de poids lourd transportant 1000 dindons vivants : l'A84 fermée

Un accident s'est produit ce vendredi 23 janvier vers 4h30. Il implique un poids lourd qui s'est retrouvé en portefeuille. Il transportait environ 1 000 dindons vivants, la moitié environ est décédée selon les secours. Le chauffeur du camion est indemne.

L'autoroute A84 est coupée dans le sens Caen-Rennes à hauteur de l'échangeur n°38 "Villedieu-les-Poêles / Saint-Lô".

Les usagers sont invités à sortir à l'échangeur n°38 et à reprendre l'A84 à l'échangeur n°36 "Granville / Brecey" via la RD999 puis la RD975.

Durée estimée de la coupure de 5 à 6 heures, indique la direction des routes.