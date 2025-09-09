Perche ornais. Un relais La Poste à la ferme : une première dans l'Orne

Une poste dans une ferme, c'est tout à fait possible ! C'est à la ferme du Chailloué, à Saint-Mard-de-Réno près de Mortagne-au-Perche, que le projet d'y installer un relais La Poste a vu le jour. Depuis jeudi 4 septembre, les riverains peuvent y déposer leurs colis, timbrer leur courrier ou encore acheter des enveloppes affranchies.

"Vous faites la poste ?"

"C'était complètement inattendu. Nous avons été sollicités par la commune pour prendre le relais de La Poste. Nous avons forcément accepté car c'est un moyen d'offrir un service supplémentaire aux habitants", explique Samuel Deschoolmeester, agriculteur et propriétaire de la ferme, exploitée depuis quatre générations. Il s'agit, dans le département, du premier relais La Poste dans une exploitation agricole. Pour l'instant, seul l'envoi de colis n'est pas encore proposé, sauf demande particulière formulée au préalable sur le site internet de La Poste.

Ce point relais, installé dans la boutique de la ferme, est ouvert trois jours par semaine, du jeudi au samedi, de 10h à 12h puis de 15h à 18h. Il attend encore d'être mieux indiqué. "Mais, vous faites la poste ?", demandent certains clients à Aurore Chevallier, gérante du magasin de l'exploitation agricole.

Un service utile en zone blanche

Il est accessible aussi bien aux habitants du village qu'aux communes des alentours. Du côté de La Poste, on souligne cette initiative comme étant adaptée aux réalités du territoire. "A la fermeture de l'épicerie de Saint-Mard-de-Réno, nous avons identifié un commerçant à proximité sur l'exploitation de la ferme du Chailloué avec une boutique en mesure d'accueillir les services de La Poste", affirme Jean-François Bernard, responsable maillage territorial de La Poste en Normandie.

Après l'ouverture de quatre postes relais dans les zones rurales de l'Eure, il est temps pour l'Orne de voir se développer ce dispositif. Bien que la ferme du Chailloué demeure la seule encore, La Poste cherche à identifier dans le département de nouvelles exploitations agricoles capables d'accueillir un relais La Poste.