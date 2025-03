Orne. Ce jeune couple relance le dernier commerce du village, fermé depuis 5 ans

Il était le dernier commerce du village depuis une quinzaine d'années. Le restaurant-pizzeria Le Renard se marre a fermé pendant le Covid-19 dans la petite commune de Heugon. Bonne nouvelle : il va bientôt rouvrir ses portes grâce à Sarah et Mehdi Louahab, un jeune couple récemment installé dans la commune.

"On ne voulait pas prendre le risque que le dernier commerce du village n'existe plus", lance Sarah Louahab, qui est originaire de Heugon. "J'ai vu naître l'enseigne, je l'ai vue grandir et je l'ai vue fermer, donc c'était une évidence de la reprendre parce que je ne voulais pas la voir disparaître", souligne-t-elle.

Décor d'un film avec Eddy Mitchell

Le couple garde le nom de l'établissement, "Le Renard se marre", désormais emblématique pour avoir été en 2023 le plateau de tournage du téléfilm Un Père Idéal, avec Laurent Gerra et Eddy Mitchell. L'activité, elle, sera différente. Le restaurant-pizzeria prendra la forme d'un café-bar culturel et social. "Ce sera un café ambiance salon de thé l'après-midi avec des pâtisseries maison, et le soir on passe plutôt sur une ambiance bar à tapas", présente Sarah Louahab.

Sans oublier la partie événementielle avec la programmation de concerts, de spectacles, d'ateliers participatifs. "L'idée, c'est que ce soit les usagers qui s'approprient le lieu et participent à organiser des choses", explique-t-elle. L'objectif est de faire revivre ce village de 200 âmes. "Si on ne sort pas, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où sortir. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas", expliquaient au couple certains habitants.

Une campagne de financement participatif

Avant l'ouverture le 3 avril, Sarah et Mehdi Louahab sont désormais en pleine phase de travaux. "Il fallait tout refaire donc ça demande un petit billet", assure le couple. Ainsi, ils ont lancé début février une campagne de financement participatif, pour venir au bout de leur budget d'investissement. Ils ont déjà collecté 6 300€ sur un objectif de 8 000€.

La campagne, lancée sur la plateforme Kisskissbankbank, se clôt dimanche 9 mars.