Argentan. Des employées de La Poste pour effectuer le recensement : "Les habitants nous ouvrent plus facilement la porte"

Combien sommes-nous ? Le recensement de la population débute ce jeudi 18 janvier, jusqu'au samedi 17 février dans les communes de moins de 10 000 habitants, jusqu'au samedi 24 février dans les plus grandes. L'objectif est de déterminer le nombre d'habitants résidant dans chaque commune française.

Le recensement est également un outil important pour les élus. "D'un point de vue local, le recensement permet notamment de définir nos besoins en termes d'équipement", explique Ingrid Rosa-Jacquemart, responsable au service population d'Argentan. "Ça peut être les crèches, les hôpitaux, les équipements sportifs, les écoles, les maisons de retraite", énumère-t-elle. Cela sert parfois même à recenser des adresses qui figurent encore à l'état civil mais qui n'existent plus.

Moins de méfiance avec les agents de La Poste

Pour les communes de moins de 10 000 habitants, un recensement est organisé tous les cinq ans. Toute la population est alors interrogée. A Argentan et comme dans chaque ville de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est recensée chaque année, les adresses étant tirées au sort par l'Insee.

Pour la troisième année de suite, ce sont deux employées de La Poste, Camille Poyer et Solène Vobmann, qui s'en chargent. Elles font parfois face à des réticences des habitants, notamment pour les informations à divulguer. "Il y a beaucoup de discussion. Le fait qu'on soit de La Poste, ça aide beaucoup pour faire le recensement, souligne Solène. Il y a une complicité et une confiance, donc les habitants nous ouvrent plus facilement la porte."

Leurs journées pendant ces cinq prochaines semaines sont entièrement dédiées au recensement pour l'Insee. Elles ont presque 600 adresses à recenser. Le recensement peut se faire sur papier, par Internet ou sur le téléphone grâce à la nouvelle application disponible par QR code sur les documents de recensement.