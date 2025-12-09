En ce moment Lola SUPERBUS
Orne. L'association Unis cité ouvre une antenne à Alençon pour lutter contre l'isolement des seniors

Solidarité. L'association nationale Unis cité, déjà présente à Flers et Briouze, a ouvert une antenne à Alençon, au mois d'octobre. Une vingtaine de jeunes en service civique ont été formés pour lutter contre l'isolement des personnes âgées.

Publié le 09/12/2025 à 16h56 - Par Martin Patry
Orne. L'association Unis cité ouvre une antenne à Alençon pour lutter contre l'isolement des seniors
Des jeunes en service civique, dispositif français d'encouragement à l'engagement de citoyenneté et de soutien public, vont lutter contre l'isolement des seniors. - Unis-cité Orne

Des visites de convivialité pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Au mois d'octobre, l'association nationale Unis-cité, déjà présente du côté de Flers et Briouze, a ouvert une antenne à Alençon pour accompagner les seniors du territoire. "Cela nous permet d'être également présents à Sées, précise Anne-Claire Guillot, coordinatrice d'équipe et de projet pour Unis-cité. Nous avons une vingtaine de jeunes en service civique depuis le 21 octobre", poursuit-elle.

"Lutter contre la monotonie des jours"

Pendant plus d'un mois, les jeunes recrues de l'association ont été formées à mener des visites de convivialité à domicile, dans le cadre du projet Solidarité seniors. "C'est un projet qui existe depuis les années 80 mais qui a beaucoup évolué depuis sa création, explique Anne-Claire Guillot. En binôme, les jeunes se rendent directement chez les seniors pour discuter, se balader ou jouer à des jeux de société avec eux. L'objectif, c'est de lutter contre la monotonie des jours car quand on ne voit que le facteur ou l'infirmière, les semaines peuvent être longues", détaille-t-elle.

Anne-Claire Guillot sur le dispositif Solidarité séniors

Les équipes d'Alençon et Sées sont désormais prêtes à aller sur le terrain. Ouvrir sa porte à des inconnus peut toutefois susciter certaines craintes. "On comprend que cela peut être compliqué. Nos jeunes ont des pulls jaunes bien voyants, ce qui permet de facilement les identifier", explique Anne-Claire Guillot.

Prendre confiance en soi

Les visites à domicile, hebdomadaires, se font sur rendez-vous. "C'est un projet qui est innovant pour un département comme l'Orne, assure Anne-Claire Guillot, alors que les équipes de Flers et Briouze n'interviennent pas dans le dispositif national Solidarité seniors. On veut créer des liens intergénérationnels et ce qui est génial, c'est que les jeunes se sentent utiles. Cela les aide à prendre confiance en eux", poursuit la coordinatrice d'équipe et de projet.

A Alençon, l'association Unis-cité travaille également avec le Centre communal d'actions sociales de la commune dans le cadre du projet Al'ensemble. "On tient des permanences deux fois par semaine pour orienter les seniors qui ont des besoins spécifiques vers les bonnes structures", conclut Anne-Claire Guillot. Les permanences ont lieu chaque mardi de 10h à midi à la maison France Service de Perseigne ainsi que chaque mercredi, aux mêmes horaires, à la résidence Clair Matin.

