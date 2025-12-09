Manche. Il avale des sabres à la télévision : Herwan Legaillard se prépare à la demi-finale de "La France a un incroyable talent"

Le phénomène Herwan Legaillard prend de l'ampleur. Cet acrobate manchois multiplie les tours de force devant les caméras de "La France a un incroyable talent". L'artiste originaire de Cherbourg a épaté le jury de l'émission de M6 à chacun de ses passages lors des auditions, puis des quarts de finale. Il a même remporté, le 25 novembre dernier, le "Golden Buzzer", le propulsant en demi-finale sans attendre les délibérations du jury. "C'était un moment magique, cela m'a enlevé la pression de la fin de tournage", se rappelle l'artiste. Après avoir avalé des sabres, puis la tige d'un parapluie évoquant Cherbourg, le fakir prépare un numéro encore plus spectaculaire. "Je pars sur quelque chose de plus 'showman', avec du feu et des épées spécialement désignées pour mon corps", détaille Herwan Legaillard.

Comme toujours, le Normand va s'élever dans les airs mais avec "un nouvel appareil", différent d'un câble ou d'un long ruban. "Le but c'est de faire le meilleur numéro possible, qui plaise à un maximum de personnes. J'ai envie aussi d'être content de moi-même, c'est l'objectif principal", promet l'artiste manchois.

Un artiste reconnu

Depuis sa participation à l'émission américaine America's Got Talent, et encore plus depuis son passage à la télé française, la renommée d'Herwan Legaillard continue de grimper. "C'est assez rigolo, en effet. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en me demandant si je suis bien l'acrobate vu à la télé." Une reconnaissance qui arrive jusque dans sa ville natale. "J'y suis retourné pour des entraînements et pour faire coucou à l'école de cirque de mon enfance. Mes parents, mes amis et mes proches suivent tous l'aventure", s'enthousiasme le Normand. Si Herwan Legaillard parvient à convaincre le jury, il pourra participer à la finale de l'émission en direct, mardi 16 décembre.