En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Il avale des sabres à la télévision : Herwan Legaillard se prépare à la demi-finale de "La France a un incroyable talent"

Société. L'avaleur de sabre cherbourgeois Herwan Legaillard présentera un numéro impressionnant, ce mardi 9 décembre à 21h10, durant la demi-finale de "La France a un incroyable talent".

Publié le 09/12/2025 à 16h00 - Par Julien Rojo
Manche. Il avale des sabres à la télévision : Herwan Legaillard se prépare à la demi-finale de "La France a un incroyable talent"
Herwan Legaillard va essayer de briller à nouveau sur le plateau de "La France a un incroyable talent". - Julien THEUIL / M6

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Le phénomène Herwan Legaillard prend de l'ampleur. Cet acrobate manchois multiplie les tours de force devant les caméras de "La France a un incroyable talent". L'artiste originaire de Cherbourg a épaté le jury de l'émission de M6 à chacun de ses passages lors des auditions, puis des quarts de finale. Il a même remporté, le 25 novembre dernier, le "Golden Buzzer", le propulsant en demi-finale sans attendre les délibérations du jury. "C'était un moment magique, cela m'a enlevé la pression de la fin de tournage", se rappelle l'artiste. Après avoir avalé des sabres, puis la tige d'un parapluie évoquant Cherbourg, le fakir prépare un numéro encore plus spectaculaire. "Je pars sur quelque chose de plus 'showman', avec du feu et des épées spécialement désignées pour mon corps", détaille Herwan Legaillard.

Comme toujours, le Normand va s'élever dans les airs mais avec "un nouvel appareil", différent d'un câble ou d'un long ruban. "Le but c'est de faire le meilleur numéro possible, qui plaise à un maximum de personnes. J'ai envie aussi d'être content de moi-même, c'est l'objectif principal", promet l'artiste manchois.

Un artiste reconnu

Depuis sa participation à l'émission américaine America's Got Talent, et encore plus depuis son passage à la télé française, la renommée d'Herwan Legaillard continue de grimper. "C'est assez rigolo, en effet. Il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue en me demandant si je suis bien l'acrobate vu à la télé." Une reconnaissance qui arrive jusque dans sa ville natale. "J'y suis retourné pour des entraînements et pour faire coucou à l'école de cirque de mon enfance. Mes parents, mes amis et mes proches suivent tous l'aventure", s'enthousiasme le Normand. Si Herwan Legaillard parvient à convaincre le jury, il pourra participer à la finale de l'émission en direct, mardi 16 décembre.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Manche. Il avale des sabres à la télévision : Herwan Legaillard se prépare à la demi-finale de "La France a un incroyable talent"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple