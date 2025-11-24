En ce moment Impossible James ARTHUR
Télévision. “C'était ma première télé” : la Caennaise Daysy impressionne le jury d'Incroyable Talent en sortant de sa zone de confort

Société. Mardi 18 novembre 2025, la chanteuse caennaise Daysy, autrice pour Pierre Garnier, Kendji Girac et co-signataire du dernier hymne des Enfoirés, a obtenu quatre “oui” dans La France a un incroyable talent. Une première apparition télévisée qui la pousse sous le feu des projecteurs de la France entière. 

Publié le 24/11/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Télévision. "C'était ma première télé" : la Caennaise Daysy impressionne le jury d'Incroyable Talent en sortant de sa zone de confort
La Caennaise Daysy bouleverse M6 et décroche 4 “oui” dans “La France a un incroyable talent”. - Julien THEUIL / M6

Elle écrit pour les autres depuis des années. Pour Pierre Garnier, pour Kendji Girac, pour Les Enfoirés. Elle joue déjà dans les Zéniths en première partie de Matt Pokora. Des millions d'auditeurs par mois, des chansons à la radio.
Pourtant, Daysy se confie à notre micro : "Personne ne me connait vraiment en tant qu'artiste."

C'est ce paradoxe qui l'a poussée à tenter La France a un incroyable talent"Ils connaissent surtout mon travail pour les autres. Il me reste encore du chemin à faire."

En montant sur la scène de M6, elle voulait trouver son public, "aller à leur rencontre", se montrer en tant qu'elle-même : son visage, sa voix, sa sensibilité, sans filtre et sans nom associé.

Un jury conquis : "J'étais hyper contente"

Lors des auditions en juillet, Daysy a interprété Je suis là, une chanson dont elle est co-autrice. Face à Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy, l'émotion a gagné le plateau.

Et les quatre jurés ont dit… oui. "J'étais hyper contente. J'étais vraiment touchée par les retours du jury, très émue de passer ce cap, surtout que c'était ma première émission de télévision."

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par M6 (@m6officiel)

"Recevoir des retours aussi émouvants, c'était extrêmement gratifiant"

L'émission de M6 représentait un terrain inconnu pour elle : "C'était ma première expérience de concours télévisé, quelque chose que je n'avais encore jamais vécu. Dans ce cadre-là, recevoir des retours aussi positifs et aussi émouvants du jury, c'était extrêmement gratifiant."

Un défi personnel pour une artiste introvertie

Contrairement à ce que son aisance scénique pourrait laisser croire, Daysy admet être timide : "Je suis plutôt introvertie, et à travers mon métier, je sors de ma zone de confort. Je peux exprimer ma sensibilité, et les gens se reconnaissent dans mes chansons. Je veux passer un cap supérieur."

C'est cette volonté de transmettre qui l'a poussée à franchir la porte de M6.

Mais elle conserve une certaine distance : "Mon projet n'est pas calibré pour gagner cette émission que je connais bien. J'y ai découvert beaucoup d'artistes talentueux, avec des numéros très adaptés au format : comme Cobalt. C'est en voyant ces numéros exceptionnels que m'est venue l'idée de participer. On n'est pas là pour remporter la finale."

Et maintenant ? Un album, Paris… et une nouvelle visibilité

2025 s'annonce comme un tournant pour la Caennaise. "La réalité, c'est que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui des opportunités et de la visibilité, de plus en plus d'ailleurs, et j'en suis très reconnaissante. Pour un artiste, il faut du temps et les bonnes occasions pour rencontrer le public. C'est ce que je suis allée chercher : aller à leur rencontre."

A venir :

  • son premier album, en préparation ;
  • son concert solo aux Etoiles, à Paris, le 12 décembre ;
  • des dates partout en France en première partie de Matt Pokora.

Vous pourrez continuer à suivre (et à soutenir) Daysy dans les prochains épisodes de La France a un incroyable talent, chaque mardi à 21h10 sur M6.

