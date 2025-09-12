En ce moment Messy Lola YOUNG
[Photos] Caen. Duchess Records : un nouveau studio pour Pierre Garnier, Daysy ou Joseph Kamel

Economie. Jeudi 11 septembre, le studio de musique Duchess Records a été officiellement inauguré à Caen. C'est ici que des artistes comme Daysy, Pierre Garnier ou Joseph Kamel enregistreront certains de leurs prochains albums.

Publié le 12/09/2025 à 15h25 - Par Lilian Fermin
Derrière la vitre, en plein enregistrement, Adèle & Robin. Leurs nouvelles chansons seront créées ici, à Duchess Records. - Lilian Fermin

Quoi de plus logiques pour des Caennais que de s'installer… à Caen ! Jeudi 11 septembre, Léo Chatelier, fondateur de Duchess, et ses équipes ont inauguré en grande pompe le nouveau studio baptisé Duchess Records, situé rue Michel Cabieu, à deux pas du port de plaisance. C'est ici que des artistes, eux aussi caennais, comme Pierre Garnier, Joseph Kamel ou encore Daysy, viendront créer leurs futurs morceaux.

Léo Chatelier, montrant son nouvel équipement au maire Aristide Olivier.Léo Chatelier, montrant son nouvel équipement au maire Aristide Olivier. - Lilian Fermin

Pas besoin d'aller à Paris pour se développer

Pour installer cet espace de création "grand et équipé de matériel de haute technologie", Léo Chatelier n'a pas cédé aux sirènes parisiennes. "On est tous d'ici ! Il y a un cadre de vie qu'on adore", justifie celui qui ne voit pas de désavantages à rester hors de la capitale. "J'ai tendance à penser que c'est une chance pour les artistes d'être en province. Il y a moins de personnes, ça permet de ressortir du lot plus facilement, de rayonner chez soi d'abord."

Un espace de travail.Un espace de travail. - Lilian Fermin

Tandis qu'Adèle & Robin enregistrent un nouveau morceau, celui qui occupe la fonction de directeur artistique rappelle faire du développement d'artistes une priorité. "Pour nous, c'est ça l'excitation : sortir les premières chansons puis accompagner un artiste dans tout ce parcours qu'est le développement d'une carrière."

"Un vrai confort" pour Daysy

Actuellement, 18 artistes sont signés par le label normand, dont Daysy, déjà confirmée sur la scène nationale. Son dernier single Joli rêve a été conçu à 100% ici, chez Duchess Records. "C'est un vrai confort d'avoir un studio professionnel très bien équipé et très agréable à vivre, chez soi, dans sa ville. Il y en a plein à Paris, mais on est très bien loti ici. C'est très chouette pour la créativité, on a plein d'espace."

Nul doute que vous entendrez bientôt, sur Tendance Ouest, des chansons d'artistes caennais, conçues dans ce nouveau studio, à Caen.

Un piano à disposition des artistes.Un piano à disposition des artistes. - Lilian Fermin

Galerie photos
Un espace de travail. - Lilian Fermin Léo Chatelier, montrant son nouvel équipement au maire Aristide Olivier. - Lilian Fermin Un piano à disposition des artistes. - Lilian Fermin

