La Caennaise de la semaine. Daysy, artiste : "J'ai joué dans tous les endroits possibles à Caen"

Culture. Daysy est la nouvelle invitée de notre podcast "Millénaire de Caen : les Voix de la Ville". Cette membre du label Duchess, comme Pierre Garnier ou Joseph Kamel, se livre sur sa vision de la scène musicale dans la ville.

Publié le 15/10/2025 à 10h25 - Par Lilian Fermin
Daysy devrait sortir son premier album dans le courant de l'année 2026. En attendant, elle clame son amour pour la ville de Caen dans le podcast "Millénaire de Caen : les Voix de la Ville".

Autrice-compositrice-interprète, Daysy est membre du label caennais Duchess. Elle vient de sortir un duo avec son ami Joseph Kamel intitulé Par cœur, et travaille sur son premier album prévu pour 2026.

Vous avez grandi en tant qu'artiste ici ?

"J'ai fait de la musique dans la rue, ou dans beaucoup de bars, ce sont des endroits formateurs parce que les gens ne sont pas forcément là pour écouter de la musique, il faut savoir retenir leur attention. J'ai joué dans tous les endroits possibles, j'ai fait beaucoup d'actions culturelles au CHU, au centre pénitentiaire, dans beaucoup d'écoles…"

Caen est une ville parfaite
pour les artistes ?

"Elle est hyper développée, pas que sur le plan de la musique, il y a beaucoup de théâtre, de danse… Beaucoup d'organisations sont là pour soutenir et aider les jeunes artistes à se professionnaliser. J'ai bénéficié des systèmes de la Ville, des salles aussi de musiques actuelles, comme le Cargö ou le BBC, qui ont été des soutiens énormes pour moi."

Quel est votre endroit idéal
pour donner un concert ?

"J'ai un affect particulier pour le Big Band Café, une salle que je trouve très cool artistiquement. Il y a une ambiance super intimiste, le son est bon là-bas. J'aime aller y découvrir des artistes en concert."

Avez-vous des lieux à recommander ?

"J'en ai plein ! Le Boumbap, que j'adore, un bar où l'on peut manger, un endroit hyper sympa sur une place isolée. Le Mug est hyper sympa aussi, il y a de super desserts, des trucs trop bons à manger, et j'adore manger ! Le Kûmo aussi, qui a ouvert rue Ecuyère, avec des pâtisseries de dingue !"

