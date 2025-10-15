La Caennaise de la semaine. Daysy, artiste : "J'ai joué dans tous les endroits possibles à Caen"

Autrice-compositrice-interprète, Daysy est membre du label caennais Duchess. Elle vient de sortir un duo avec son ami Joseph Kamel intitulé Par cœur, et travaille sur son premier album prévu pour 2026.

Vous avez grandi en tant qu'artiste ici ?

"J'ai fait de la musique dans la rue, ou dans beaucoup de bars, ce sont des endroits formateurs parce que les gens ne sont pas forcément là pour écouter de la musique, il faut savoir retenir leur attention. J'ai joué dans tous les endroits possibles, j'ai fait beaucoup d'actions culturelles au CHU, au centre pénitentiaire, dans beaucoup d'écoles…"

Caen est une ville parfaite

pour les artistes ?

"Elle est hyper développée, pas que sur le plan de la musique, il y a beaucoup de théâtre, de danse… Beaucoup d'organisations sont là pour soutenir et aider les jeunes artistes à se professionnaliser. J'ai bénéficié des systèmes de la Ville, des salles aussi de musiques actuelles, comme le Cargö ou le BBC, qui ont été des soutiens énormes pour moi."

Quel est votre endroit idéal

pour donner un concert ?

"J'ai un affect particulier pour le Big Band Café, une salle que je trouve très cool artistiquement. Il y a une ambiance super intimiste, le son est bon là-bas. J'aime aller y découvrir des artistes en concert."

Avez-vous des lieux à recommander ?

"J'en ai plein ! Le Boumbap, que j'adore, un bar où l'on peut manger, un endroit hyper sympa sur une place isolée. Le Mug est hyper sympa aussi, il y a de super desserts, des trucs trop bons à manger, et j'adore manger ! Le Kûmo aussi, qui a ouvert rue Ecuyère, avec des pâtisseries de dingue !"