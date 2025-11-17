Musique. M Pokora, déjà une nouvelle date à Rouen après son Zénith

Le chanteur français était sur la scène du Zénith de Rouen, dimanche 16 novembre. Mais ce n'est qu'un au revoir. L'artiste prévoit déjà de revenir dans la capitale normande et notamment au Zénith. Et heureuse nouvelle pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de le voir cette année, une nouvelle date est annoncée : dimanche 4 octobre 2026. Ce nouveau spectacle s'inscrit toujours dans le cadre de sa tournée "Adrénaline Tour". Celle-ci fait suite à l'Epicentre Tour, sa tournée des 20 ans l'an dernier qui a réuni pas moins de 500 000 spectateurs. En attendant, Matt Pokora enchaîne avec une date au Zénith de Caen (20 novembre). Tout comme à Rouen, l'artiste caennaise Daysy continue d'assurer sa première partie.