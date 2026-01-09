En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
[Photos] Tempête Goretti. "Les plafonds de notre chambre nous sont tombés dessus"

Environnement. Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, les vents ont été violents en raison de l'arrivée de la tempête Goretti. A Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, un arbre s'est couché sur une habitation.

Publié le 09/01/2026 à 11h27 - Par Justine Carrère
Jérémy Capelle et sa mère Isabelle Capelle, habite à Roncherolles-sur-le-Vivier. Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, un arbre est tombé sur leur maison. - Justine Carrère

La tempête Goretti a été violente dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier. La maison d'Isabelle Capelle, qui habite l'allée du Manoir à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, a été endommagée. Un séquoia s'est couché sur le toit de sa maison.

A lire aussi. [LIVE] Tempête Goretti en Normandie : foyers sans électricité, dégâts, circulation… Le point en direct

Un séquoïa est tombé sur une maison de Saint-Martin-du-Vivier.Un séquoïa est tombé sur une maison de Saint-Martin-du-Vivier. - Justine Carrère

On voit sur cette photo le reste de l'arbre tombé sur une maison à Roncherolles-sur-le-Vivier.On voit sur cette photo le reste de l'arbre tombé sur une maison à Roncherolles-sur-le-Vivier. - Justine Carrère

"On a entendu un gros boum"

"Cette nuit, on a entendu un gros boum, raconte Isabelle Capelle, émue. Les plafonds de notre chambre nous sont tombés dessus alors qu'on était couchés, précise-t-elle. Pour l'instant j'attends un relogement. Je n'ai plus de maison ni de voiture car elle est morte aussi", en effet des branches d'arbres sont aussi tombées sur son véhicule. "Nous avons été très choqués, on aurait cru que la foudre nous tombait dessus. On espère être relogés au plus vite", poursuit Isabelle Capelle. Heureusement sa voisine et amie Noémie Clément l'a accueillie avec son fils, Jérémy Capelle. "Mon fils a entendu un boum aussi. C'est le fils d'Isabelle qui m'a prévenue, complète cette dernière. Ils sont chez moi depuis cette nuit. S'il faut, je vais les héberger plus longtemps. Il faut s'entraider", explique Noémie Clément, avec émotion.

A Roncherolles-sur-le-Vivier, un séquoia a détruit la toiture d'une maison et les branches tombées ont rendu inutilisable la voiture de l'habitante sinistrée, Isabelle Capelle.A Roncherolles-sur-le-Vivier, un séquoia a détruit la toiture d'une maison et les branches tombées ont rendu inutilisable la voiture de l'habitante sinistrée, Isabelle Capelle. - Justine Carrère

La maire sur place

"Un des séquoias d'un parc privé est tombé sur la toiture de cette maison [celle d'Isabelle Capelle, NDLR] qui n'est plus habitable, explique Sylvaine Santo, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier. Les pompiers m'ont appelé vers 3h du matin. Je suis tout de suite arrivée sur place pour voir les habitants. Ils ont trouvé refuge chez des amis ou de la famille, assure l'élue. Les habitants de la maison impactée ne peuvent pas retourner dans leur maison donc il va falloir trouver une solution, complète-t-elle. Je suis donc revenue ce matin pour contacter les assurances et voir comment on peut les reloger."

Sylvaine Santo, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier, s'est rendue devant l'habitation d'Isabelle Capelle pour constater les dégâts de son habitation après la tempête Goretti.Sylvaine Santo, maire de Roncherolles-sur-le-Vivier, s'est rendue devant l'habitation d'Isabelle Capelle pour constater les dégâts de son habitation après la tempête Goretti. - Justine Carrère

Couper les séquoias du terrain voisin ?

Sur le terrain situé à côté de la maison sinistrée se trouvent 12 séquoias. "Il n'a jamais été dit qu'il fallait les couper sauf que ça fait plusieurs années que nous, élus, avons remarqué qu'ils n'étaient plus en bonne santé, assure Sylvaine Santo. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'avoir des contacts avec le propriétaire." Il y a deux ans, la maire a engagé des démarches auprès d'un avocat "pour que quelqu'un vienne voir ce qu'il se passe sur ces séquoias. Un expert a été nommé par le tribunal administratif et a regardé les 12 arbres. Il aurait fallu en encercler un et l'haubaner mais rien n'a été fait". Selon la maire, au lendemain de la tempête Goretti, "on est dans le constat que par négligence de quelqu'un qui est prévenu depuis des années, il y a un drame qui s'est passé sur une maison et heureusement, ce n'est que matériel".

Ce jeudi 9 janvier au matin, la maire de Roncherolles-sur-le-Vivier attendait encore de savoir si Isabelle Capelle et son fils Jérémy Capelle pourraient être relogés.

Galerie photos
