Musique. Orelsan, M. Pokora, Oli… Ils sont venus partager un moment sur scène avec Pierre Garnier pour son premier concert solo à l'Accor Arena

Pour sa grande première en solo dans l'enceinte mythique de l'Accor Arena, Pierre Garnier a offert à ses 20 000 spectateurs un show à la hauteur de son ascension fulgurante. Près d'un an après le coup d'envoi de sa tournée "Chaque Seconde", le vainqueur de la Star Academy 2023 s'est présenté mardi 9 décembre soir à Paris avec une énergie décuplée, des invités prestigieux et une émotion difficile à contenir.

Joseph Kamel et Daysy ouvrent le bal des surprises

Dès les premiers titres, l'ambiance s'enflamme. Après avoir lancé la soirée avec Comment faire et Comme toi, le jeune artiste est rejoint par Joseph Kamel et Daysy. Ensemble, ils chantent le hit qui a propulsé l'artiste en haut des charts, Ceux qu'on était. Une première surprise qui donne le ton d'une soirée remplie de moments inattendus, filmée pour une diffusion sur TFX le 23 décembre.

Un duo complice avec Oli

Le public n'a pas à attendre longtemps avant une apparition de taille : Oli débarque sur scène pour un duo vibrant autour de Sur la lune. L'ovation est immédiate. Pierre Garnier enchaîne ensuite avec un medley de reprises, dont Love Yourself de Justin Bieber, repris en chœur par une salle totalement conquise.

Orelsan crée l'événement avec "La Terre est ronde"

L'un des moments les plus marquants survient lorsque Pierre entame La Terre est ronde. En plein milieu du morceau, Orelsan, un autre talent venu de Normandie, rejoint le chanteur sous un tonnerre d'applaudissements. Les deux artistes partagent un moment suspendu, entre fierté régionale et complicité musicale.

Un final en apothéose avec Matt Pokora

Pour clore la soirée, le chanteur enchaîne L'Horizon puis Chaque seconde, rejoint par M. Pokora pour un duo qui continue d'enflammer l'Accor Arena. Porté par l'intensité de cet instant, le chanteur finit par laisser parler son émotion. La voix tremblante, il confie au public : "Je crois que je n'en étais pas vraiment certain avant ce soir… mais j'ai envie de faire ça toute ma vie", avant de remercier chaleureusement ceux qui l'ont accompagné jusqu'ici. Pierre Garnier confirme qu'il s'impose comme l'un des poids lourds de la scène française. Un moment fort de sa tournée "Chaque Seconde", qui touche bientôt à sa fin avant une pause bien méritée. Vous pouvez gagner des places de ses dernières dates normandes, très demandées, sur Tendance Ouest.