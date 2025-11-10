En ce moment Family affair Mary J BLIGE
Musique. Orelsan dévoile “Ailleurs” : un clip intime tourné à l'iPhone… Très loin de la Normandie

Société. Sorti le 9 novembre 2025, le clip “Ailleurs” d'Orelsan prolonge l'univers de son film "Yoroï". Réalisé à l'iPhone par David Tomaszewski, ce carnet de route au Japon explore la fuite, la reconstruction et l'intimité du rappeur dans ce double voyage : sa nouvelle vie de père et son exil "loin de tout".

Publié le 10/11/2025 à 17h21 - Par Mathilde Rabaud
Quelques jours à peine après la sortie de son album "La Fuite en avant", déjà sacré meilleur démarrage de l'année sur Spotify avec 6,44 millions d'écoutes en 24 heures, Orelsan frappe à nouveau fort.

Un clip tourné à l'iPhone, entre cinéma et carnet de voyage

Son nouveau clip, Ailleurs, réalisé et tourné entièrement à l'iPhone par David Tomaszewski (déjà derrière le film Yoroï) brouille les frontières entre cinéma, musique et journal intime à l'inspiration “vlog”.

Avec ses bandes noires façon film et sa teinte sépia caractéristique, le clip s'ouvre sur une scène dialoguée face au mont Fuji, avant un flash-back “deux semaines plus tôt”. On y découvre Orelsan et Clara Choï, sa femme à l'écran, s'envolant pour Tokyo. La suite du clip se présente comme un vlog d'une toute nouvelle vie, en attendant la naissance de leur premier enfant.

Le Japon, symbole de renaissance pour Orelsan

Loin des abribus de Caen et de la pluie normande qu'il a tant chantée, Orelsan choisit de s'évader.

Son clip, tourné dans les rues de Tokyo, dans des bars à soupe, des karaokés ou sur un terrain de base-ball, raconte une fuite douce et assumée, loin de sa Normandie natale et la grisaille caennaise.

Comme il le chante : “Ailleurs, loin loin loin de vous, le morceau sonne comme une ode à l'éloignement, au lâcher-prise et à la redécouverte de soi.

Un fil rouge accompagne ce voyage : une vieille camionnette qui se remplit au fil du clip de valises et de souvenirs, métaphore d'une nouvelle vie qui se construit petit à petit, et de souvenirs qui s'entassent.

Entre poésie et réalisme : un nouveau chapitre

Réalisé par TA Prod et Tokyo, avec Arthur Morel à la production et Mehdi Mir au montage, le clip Ailleurs se distingue par sa simplicité poétique.

Le duo Orelsan-Clara Choï y apparaît seul, dans une bulle hors du temps, entre l'amour et l'introspection.

La panne finale de leur camionnette, au pied du mont Fuji, devient le symbole d'un ralentissement heureux : ils s'allongent dans l'herbe, apaisés, “loin de tout”.

