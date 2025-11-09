En ce moment Juste avant de tomber Benjamin BIOLAY
Caen. Le nouvel album d'Orelsan signe le meilleur démarrage de l'année

Culture. Selon le média social Kulture, spécialisé dans les musiques urbaines, le nouvel album d'Orelsan signe le meilleur démarrage de l'année sur la plateforme Spotify.

Publié le 09/11/2025 à 18h41 - Par Thibault Lecoq
Orelsan signe un très bon démarrage pour son album, La Fuite en avan. - Lilian Fermin

Vendredi 7 novembre, le rappeur Normand Orelsan a dévoilé son nouvel album, La fuite en avant. Selon une information du média social Kulture, spécialisé dans les musiques urbaines et repartagé par le rappeur, il est le meilleur démarrage d'album de l'année en France sur la plateforme d'écoute en ligne Spotify. Il a cumulé 6,44 millions d'écoutes en ligne en 24h. 

Orelsan était en dédicace à la Fnac de Caen, samedi 8 novembre. Il a aussi été dans un clash en ligne avec le footballeur Kilian MBappé, le propriétaire du Stade Malherbe Caen.

• Lire aussi. [Photos] Caen. Orelsan à la rencontre de son public : "Il a une vraie place dans mon cœur"

