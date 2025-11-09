Caen. Le nouvel album d'Orelsan signe le meilleur démarrage de l'année

Vendredi 7 novembre, le rappeur Normand Orelsan a dévoilé son nouvel album, La fuite en avant. Selon une information du média social Kulture, spécialisé dans les musiques urbaines et repartagé par le rappeur, il est le meilleur démarrage d'album de l'année en France sur la plateforme d'écoute en ligne Spotify. Il a cumulé 6,44 millions d'écoutes en ligne en 24h.

Orelsan était en dédicace à la Fnac de Caen, samedi 8 novembre. Il a aussi été dans un clash en ligne avec le footballeur Kilian MBappé, le propriétaire du Stade Malherbe Caen.

