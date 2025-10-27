Musique. Le Caennais Orelsan annonce la sortie de son album La fuite en avant : les précommandes ouvrent demain

Les annonces se multiplient pour Orelsan. Alors que son film Yoroï sort dans deux jours, mercredi 29 octobre, et qu'il vient d'annoncer une tournée de tous les records, le Caennais prévoit une nouvelle surprise pour ses fans : la sortie d'un album, dont beaucoup se doutaient. La fuite en avant sera disponible le 7 novembre, avec 17 morceaux. Son dernier album, Civilisation, date de 2021.

Les Daft Punk sur l'album ?

"Ce n'est pas la bande originale du film, assure l'artiste. Il s'écoute sans avoir vu Yoroï mais il y a un lien avec le film, dans les thématiques abordées." Quatre sons du film se trouveront tout de même dans l'album assure le Normand.

A l'intérieur du nouvel opus d'Orelsan, cinq featurings sont à retrouver. Les rappeurs français SDM et Yamê sont invités, ainsi que la Japonaise Lilas du groupe Yoasobi, le groupe sud-coréen de K-pop Fifty Fifty, et "le rêve" d'Orelsan : Thomas Bangalter, l'un des deux membres du mythique duo des Daft Punk.

La fuite en avant sort le 7 novembre mais les précommandes débutent dès demain mardi 28 octobre, à 18h. Une surprise en rapport avec cette précommande est d'ailleurs annoncée par l'artiste normand, qui préfère ne pas en dire plus pour le moment.