En ce moment The Dead Dance Lady Gaga
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Musique. Le Caennais Orelsan annonce la sortie de son album La fuite en avant : les précommandes ouvrent demain

Culture. Orelsan fait de nouveau parler de lui. Beaucoup s'en doutaient : il sort un nouvel album le 7 novembre, en lien avec sa nouvelle tournée. L'opus s'intitule La fuite en avant.

Publié le 27/10/2025 à 10h51 - Par Lilian Fermin
Musique. Le Caennais Orelsan annonce la sortie de son album La fuite en avant : les précommandes ouvrent demain
La fuite en avant, nouvel album d'Orelsan, sort dans les bacs le 7 novembre. - Lilian Fermin

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Les annonces se multiplient pour Orelsan. Alors que son film Yoroï sort dans deux jours, mercredi 29 octobre, et qu'il vient d'annoncer une tournée de tous les records, le Caennais prévoit une nouvelle surprise pour ses fans : la sortie d'un album, dont beaucoup se doutaient. La fuite en avant sera disponible le 7 novembre, avec 17 morceaux. Son dernier album, Civilisation, date de 2021.

Les Daft Punk sur l'album ?

"Ce n'est pas la bande originale du film, assure l'artiste. Il s'écoute sans avoir vu Yoroï mais il y a un lien avec le film, dans les thématiques abordées." Quatre sons du film se trouveront tout de même dans l'album assure le Normand.

A l'intérieur du nouvel opus d'Orelsan, cinq featurings sont à retrouver. Les rappeurs français SDM et Yamê sont invités, ainsi que la Japonaise Lilas du groupe Yoasobi, le groupe sud-coréen de K-pop Fifty Fifty, et "le rêve" d'Orelsan : Thomas Bangalter, l'un des deux membres du mythique duo des Daft Punk.

La fuite en avant sort le 7 novembre mais les précommandes débutent dès demain mardi 28 octobre, à 18h. Une surprise en rapport avec cette précommande est d'ailleurs annoncée par l'artiste normand, qui préfère ne pas en dire plus pour le moment.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com
Location Maison Neuve Meublée ROYAN m2 avec garage 20 m2 et une très grande cave environ 40 m2 (com Royan (17200) 950€ Découvrir
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2
Pavillon Construction 2005 dans village 5 pièces de 93 m2 Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) 605€ Découvrir
Chambre meublée, idéale jeune travailleur
Chambre meublée, idéale jeune travailleur La Tronche (38700) 390€ Découvrir
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Automobile
Opel Corsa électrique
Opel Corsa électrique Jullouville (50610) 16 200€ Découvrir
renault captur techno full hybride etech 145
renault captur techno full hybride etech 145 Nointot (76210) 0€ Découvrir
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état
Toyota Yaris IV Première 2021 en très bon état Lyon (69001) 22 900€ Découvrir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir
4 pneus DUNLOP SPORT MAXX RT 2 – état récent – à saisir Le Plessis-Robinson (92350) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Poêle à bois
Poêle à bois Plérin (22190) 1 800€ Découvrir
Poussette
Poussette Châteauneuf-sur-Loire (45110) 100€ Découvrir
Siège auto
Siège auto Châteauneuf-sur-Loire (45110) 30€ Découvrir
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF
Chaise de bureau Seattle – Confort, design & vérin à gaz NEUF Le Plessis-Robinson (92350) 80€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Musique. Le Caennais Orelsan annonce la sortie de son album La fuite en avant : les précommandes ouvrent demain
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple