Caen. Les concerts d'Orelsan affichent complet quelques heures seulement après l'ouverture de la billetterie

Culture. La billetterie ouvrait ce mardi 30 septembre à 10h. En à peine deux heures, les trois concerts d'Orelsan prévus au Zénith de Caen en janvier affichaient complet.

Publié le 30/09/2025 à 16h10 - Par Elvire Alix
Les Caennais retrouveront leur artiste phare les 16, 17, et 18 janvier 2026.

Les Caennais confirment une fois de plus leur soutien à Orelsan et sa nouvelle tournée 2026 annoncée lundi 29 septembre.

Les trois Zéniths de Caen complets

On s'y attendait, mais l'enthousiasme surprend toujours ! Alors que la billetterie ouvrait ce mardi 30 septembre à 10h, en seulement quelques heures, les trois dates prévues au Zénith de Caen, les 16, 17 et 18 janvier, ont affiché complet.

Même scénario à Lille, qui a aussi vendu toutes ses places quelques heures après Caen.

Face à l'engouement : le site web a crashé

L'engouement pour la nouvelle tournée du Caennais a été tel que le site de la billetterie a fini par planter, obligeant les fans à patienter avant de décrocher leur précieux ticket d'or. La production d'Orelsan a même dû créer en urgence un nouveau lien de vente.

