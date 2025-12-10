Télévision. "C'est un truc incroyable" : le Normand Herwan Legaillard part en finale de "La France a un incroyable talent"

Encore un succès de plus pour Herwan Legaillard. L'avaleur de sabre, originaire de Cherbourg, vient d'être qualifié pour la grande finale de "La France a un incroyable talent". L'artiste normand a impressionné le jury et le public lors de la demi-finale diffusée sur M6, mardi 9 décembre. Après son dernier numéro qui rappelait la pluie normande et les parapluies de Cherbourg, l'artiste a choisi un nouveau spectacle plus ténébreux. Dans un décor rouge rappelant le château gothique de Dracula, Herwan Legaillard a tout simplement avalé une épée dont une partie était enflammée ! Il s'est aussi envolé dans les airs grâce à un chandelier. Avec un tel numéro, le jury était vite conquis. Le Normand est donc assuré d'aller en finale. "C'est un truc incroyable d'être finaliste d'"Incroyable talent", surtout pour un petit acrobate comme moi", sourit l'artiste.

Herwan Legaillard a présenté un numéro mêlant feu, sabre et acrobaties. - Julien THEUIL / M6

En route vers la finale

Il travaille déjà d'arrache-pied sur son ultime spectacle. La tâche n'est pas si facile, car il réalise l'ensemble de son numéro seul : chorégraphie, découpage de la musique, création du costume… "C'est une course contre la montre", confie Herwan Legaillard. Il devra également affronter les autres finalistes. "Je me retrouve avec neuf artistes exceptionnels. Il y a quelque chose de magique d'être entouré de si bons éléments", note le Manchois. Herwan Legaillard est à retrouver en direct mardi 16 décembre à partir de 21h10 sur M6.