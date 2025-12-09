En ce moment Lola SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Justice. Cerf tué dans la propriété de Luc Besson : des amendes et un stage de sensibilisation requis contre les chasseurs

Sécurité. Plusieurs amendes et un stage de sensibilisation ont été requis contre les deux chasseurs qui avaient abattu un cerf dans la propriété ornaise de Luc Besson, en février. Le jugement a été mis en délibéré au mardi 20 janvier à 14h.

Publié le 09/12/2025 à 17h00 - Par Martin Patry
Justice. Cerf tué dans la propriété de Luc Besson : des amendes et un stage de sensibilisation requis contre les chasseurs
Les deux chasseurs qui avaient abattu un cerf dans la propriété de Luc Besson avaient rendez-vous avec la justice, mardi 9 décembre. - Fotolia

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Cette scène "n'aurait jamais dû avoir lieu", lance le substitut du procureur d'Argentan, Sébastien Chesneau, alors que les deux chasseurs qui avaient abattu un cerf dans la propriété ornaise de Luc Besson ont été jugés par le tribunal correctionnel d'Argentan, mardi 9 décembre. Les faits remontent au mois de février 2025.

"C'est odieux"

Le 21 février, à Cisai-Saint-Aubin (Orne), deux hommes avaient illégalement abattu un cerf dans une propriété privée appartenant au réalisateur Luc Besson. Ils avaient utilisé une dague, une sorte de poignard avec lequel il est interdit de tuer un animal. La mère du cinéaste, sur place au moment des faits, avait filmé la scène grâce à son téléphone et la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux.

Présent au tribunal mardi 9 décembre, Luc Besson a déclaré que les deux chasseurs avaient tué le cerf "comme des sauvages, en entrant chez une dame de 85 ans sans rien lui demander. Elle n'a jamais demandé qu'on l'achève. C'est odieux."

"On n'est pas des voyous"

Un des deux chasseurs poursuivis a expliqué au tribunal avoir été "obligé de tuer" l'animal car celui-ci "souffrait et agonisait sur la terrasse. Il fallait abréger ses souffrances", s'est défendu l'homme de 41 ans avant d'ajouter que "le cerf aurait pu être dangereux pour Madame, qui était de sortie. Je comprends que cela peut être traumatisant. On n'est pas des voyous." L'inspecteur de l'Office français de la biodiversité (OFB) a lui estimé que le cerf "n'était pas mortellement atteint" et qu'il n'était donc pas nécessaire de l'achever.

Dans ses réquisitions, le procureur Sébastien Chesneau a souligné l'importance de la sécurité dans la chasse, insistant sur le fait que les deux hommes étaient entrés illicitement sur la propriété d'autrui. "Il n'y a pas de blessure mortelle après analyse, hormis le coup de dague", a également confirmé le magistrat.

Verdict le 20 janvier

Outre des amendes et un stage de sensibilisation, le magistrat a requis un retrait du permis de chasse pour les mis en cause avec interdiction de le repasser pendant un an. La défense de Luc Besson a de son côté demandé un euro symbolique pour le réalisateur et sa mère. Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier, à 14h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Appartement / Studio
Appartement / Studio Angers (49000) 790€ Découvrir
Locaux professionnels à louer Servian 34
Locaux professionnels à louer Servian 34 Servian (34290) 750€ Découvrir
Maison proche gare de la Bassée
Maison proche gare de la Bassée Douvrin (62138) 330 000€ Découvrir
Automobile
Vends chaînes composite Michelin Evo16
Vends chaînes composite Michelin Evo16 Mandelieu-la-Napoule (06210) 100€ Découvrir
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2
Dacia Duster Aventure 1.5 DCI 110 cv 4x2 Nice (06000) 9 990€ Découvrir
Renault Clio
Renault Clio Charmes-Saint-Valbert (70120) 4 000€ Découvrir
Jantes alu équipées pneus neige
Jantes alu équipées pneus neige Rouen (76000) 300€ Découvrir
Bonnes affaires
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée
Apple iPhone 15 Pro 128 Go - vitre endommagée Saint-Denis (30500) 250€ Découvrir
IPhone 16
IPhone 16 Juvisy-sur-Orge (91260) 600€ Découvrir
Lit réversible
Lit réversible Nissan-lez-Enserune (34440) 75€ Découvrir
Nettoyeur vapeur et aspirateur
Nettoyeur vapeur et aspirateur Lille (59000) 190€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Justice. Cerf tué dans la propriété de Luc Besson : des amendes et un stage de sensibilisation requis contre les chasseurs
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple