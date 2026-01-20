Orne. Cerf abattu dans la propriété de Luc Besson : les deux chasseurs condamnés

Les faits remontent au mois de février 2025. Mardi 20 janvier, les deux chasseurs qui avaient illégalement abattu un cerf dans la propriété ornaise du réalisateur Luc Besson ont été reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés, à savoir "chasse non autorisée sur le terrain d'autrui et chasse à l'aide d'un engin, instrument, mode ou moyen prohibé", indique le tribunal judiciaire d'Argentan.

Suspension du permis de chasse

Les mis en cause avaient été jugés le 9 décembre mais le jugement avait été mis en délibéré au 20 janvier. Les deux chasseurs ont finalement été condamnés à plusieurs amendes, allant de 400 à 600 euros, ainsi qu'à un stage "de sensibilisation à la réglementation et la sécurité de la chasse, pris en charge par l'Office français de la biodiversité (OFB)", précise le tribunal judiciaire d'Argentan.

Les deux hommes ont également été condamnés à une suspension de leur permis de chasse pendant un an, avec exécution provisoire, et vont devoir payer 3 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, les associations Stéphane Lamart et Aspas (Association pour la protection des animaux sauvages). Luc Besson et sa mère ont quant à eux obtenu l'euro symbolique de dommages et intérêts qu'ils réclamaient.